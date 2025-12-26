ExMiss Grand Perú e integrante de 'El Reventonazo de la Chola' anuncia su primer embarazo: "Contando los días..."Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La exreina de belleza Arlette Rujel, recordada por su participación en Miss Grand Perú 2024 y por integrar el elenco de 'El Reventonazo de la Chola', sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando su primer hijo. Junto a su pareja, Renzo Vargas, la modelo compartió en redes sociales un emotivo video mostrando la feliz noticia, iniciando así una etapa llena de ilusión y alegría.
Arlette Rujel, ex Miss Grand Perú, anuncia su primer embarazo
Arlette Rujel, exreina de belleza que representó al Perú en el Miss Grand International 2024, emocionó a sus seguidores al anunciar que espera su primer hijo. La modelo compartió la noticia con un video muy especial junto a su pareja, Renzo Vargas, director de certámenes de belleza.
En Instagram, la joven de 26 años publicó un mensaje lleno de emoción que rápidamente conmovió a sus fans, recibiendo felicitaciones y comentarios de amigos, seguidores y figuras del modelaje, quienes resaltaron la felicidad que transmiten las imágenes. "21 semanas y contando desde ya los días para conocerte", escribió Arlette junto a fotos donde muestra su pancita y momentos íntimos con su novio.
El video, acompañado por el clásico "La bilirrubina" de Juan Luis Guerra, recorre desde los exámenes médicos hasta tiernos instantes de la pareja, dejando claro que ambos viven uno de los momentos más felices de su vida.
Arlette Rujel y Renzo Vargas atraviesan una etapa de ensueño. Hace tres meses, él le pidió matrimonio y ahora se preparan para recibir a su primer bebé. La noticia fue celebrada por colegas de la moda y seguidores, que llenaron sus redes de mensajes de cariño. Antes de publicar su video en Instagram, Arlette ya había confirmado la noticia en televisión, durante su visita al programa "Mande quien mande", sorprendiendo a María Pía Copello al anunciar que tiene cinco meses de embarazo.
¿Quién es Renzo Vargas, la pareja de Arlette Rujel?
Renzo Vargas, además de ser la pareja de Arlette Rujel, es una figura destacada en el ámbito de los certámenes de belleza. Dirige concursos como Miss Petite Global Perú y Miss Perú Callao, y recientemente fue nombrado director nacional del Miss Petite Global 2026. Ingeniero electrónico de profesión, Renzo ha logrado combinar su carrera con su pasión por los eventos de belleza. En redes sociales, muchos resaltan la complicidad y el apoyo que comparte con Arlette, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas del medio.