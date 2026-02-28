A raíz del caso Lizeth Marzano , Magaly Medina denunció presuntas injusticias en el país y recordó el juicio que perdió ante Jefferson Farfán.

La noche del 26 de febrero, el set de Magaly TV La Firme volvió a convertirse en escenario de una catarsis pública. Magaly Medina, con evidente incomodidad e indignación, dedicó varios minutos a cuestionar el concepto de justicia en el Perú. A propósito del caso que involucra a Marisel Linares y el atropello protagonizado por Adrián Villar contra Lizeth Marzano, la conductora también revivió su prolongada disputa judicial con Jefferson Farfán.

La conductora inició su comentario cuestionando lo que, a su juicio, es una defensa excesiva hacia Linares. “Hay mucha gente que yo siento que no tiene un ápice de sensibilidad, que ha comenzado a defender a Marisel Linares, que ha comenzado a defender todo este caso, y me parece una manera poco empática que digan que esto se trata de un linchamiento”, manifestó con firmeza en pleno programa.

Durante su análisis, sostuvo que si el caso no hubiera sido expuesto públicamente, probablemente habría quedado en el anonimato, como muchos otros. “Más bien, este caso hubiera pasado, como tantos otros, desapercibido, se hubiera refundido en los archivos judiciales y policiales y absolutamente hubiera pasado nada”, afirmó, aludiendo a la desconfianza ciudadana en el sistema.

Así mismo, amplió su crítica hacia un problema estructural. “La gente quiere justicia, porque de eso es precisamente de lo que carecemos más en este país: justicia”, enfatizó. “Solamente los que tienen amigos, los que están bien conectados, los que tienen plata, logran justicia hasta por quítarte una paja”, agregó, dejando clara su posición frente al Poder Judicial.

En ese momento, la conductora puso sobre la mesa su propio caso como referencia. Rememoró los procesos judiciales que sostuvo con Jefferson Farfán y que terminaron con fallos que la obligan a asumir pagos elevados. “Es el caso, por ejemplo, de Farfán. Farfán no gana todos los juicios a todas las mujeres que le pone juicios, no me gana todos los juicios, no está todos los días su abogado pidiendo la variación de mi pena condicional por una pena efectiva”, señaló.