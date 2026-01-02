María Pía Copello explicó que sus videos juntos no son espontáneos y que hay negociaciones entre ambos para su realización.

María Pía Copello sorprendió al revelar detalles inéditos sobre la dinámica que mantiene con su hijo mayor para crear contenido en redes sociales. La conductora peruana dejó en claro que, detrás de los videos que comparten juntos, existe un acuerdo previamente establecido. Lejos de tratarse solo de momentos espontáneos, explicó que todo forma parte de una negociación familiar.

María Pía Copello volvió a generar conversación en el mundo del espectáculo tras compartir una revelación poco conocida sobre la dinámica que mantiene con su hijo mayor al momento de grabar contenido digital. La conductora peruana abordó el tema durante su participación en el podcast de la modelo y presentadora Clarissa Molina, donde habló con total franqueza sobre este acuerdo familiar.

En los últimos meses, los seguidores de María Pía han notado la presencia constante de su hijo en algunos de sus videos, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba únicamente de momentos espontáneos entre madre e hijo. Sin embargo, la exanimadora infantil aclaró que detrás de esas grabaciones existe una negociación previa y un trato bien definido.

Según explicó, su hijo pasó por distintas etapas antes de aceptar volver a grabar con ella. “El mayor tuvo su etapa donde grababa conmigo, luego me dijo: 'Ni hablar, no grabo nada contigo, me da cringe, no quiero' y ahora me dice: 'Bueno, necesito plata, ¿me vas a pagar?'", relató entre risas, sorprendiendo a la audiencia.

Lejos de incomodarse, María Pía reconoció que esta nueva dinámica le resulta beneficiosa a nivel creativo. “Obvio, me sirve porque es muy bueno, me sirve para hacer cosas para mamá e hijo y ahora hemos tranzado. La gente no sabe eso, lo estoy aclarando por primera vez aquí, pero le estoy pagando, si no, ¿cómo hago?”, precisó, dejando claro que el acuerdo es completamente transparente.

Hijo de María Pía Copello cumple 18 años y lanza advertencia que se vuelve viral

La mayoría de edad del hijo de María Pía Copello se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales. Lo que inició como una emotiva dedicatoria de la conductora terminó captando aún más atención cuando el joven sorprendió con una frase breve, pero contundente, que muchos interpretaron como una divertida advertencia para su mamá: “ya soy libre”.

A través de sus plataformas digitales, María Pía compartió un video junto a su hijo Samuel Dyer, quien celebró sus 18 años el pasado 20 de diciembre. En las imágenes, se aprecia la complicidad entre ambos y la emoción de la presentadora al recordar una etapa clave de su vida personal.

La exconductora de ‘Mande quien mande’ aprovechó la ocasión para rememorar el día en que se convirtió en madre por primera vez, una experiencia que, según confesó, estuvo llena de dudas, aprendizajes y emociones intensas. “Hace 18 años exactamente me convertí en mamá (...) no sabía si lo iba a hacer bien. Uno siempre quiere ser la mamá perfecta”, expresó visiblemente conmovida.