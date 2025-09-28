Camucha Negrete iba a ser la conductora de 'Aló camucha', pero acabó en manos de Gisela

Tras la muerte de Camucha Negrete , resurgen anécdotas de su carrera: el programa que iba a ser “Aló Camucha” y terminó en manos de Gisela Valcárcel .

El fallecimiento de Camucha Negrete a los 80 años no solo dejó tristeza en el mundo artístico, sino que también reavivó anécdotas poco conocidas de su trayectoria. Una de ellas fue su cercanía a conducir un programa que iba a llamarse “Aló Camucha”, proyecto que finalmente terminó en manos de Gisela Valcárcel.

La historia detrás de “Aló Camucha”

En una entrevista en "Porque hoy es sábado con Andrés", Negrete recordó que había firmado contrato con Panamericana Televisión para liderar el show. Sin embargo, su vida personal atravesaba un momento difícil.

“Era ‘Aló Camucha’ y no ‘Aló Gisela’. Yo firmé contrato y en ese entonces era un momento muy difícil porque acababa de perder a mi bebé y estaba con una depresión terrible… Me llamaban del canal y yo no quería ir, pero cuando logro venir me hablan del programa, me hacen ver los videos y las cosas, firmé contrato, pero no hubo nombre”, relató la actriz.

Al poco tiempo, el canal decidió entregar el espacio a una figura emergente: Gisela Valcárcel. “Yo no lo creía porque tenía muchos años en Panamericana”, comentó con decepción, agregando que el contrato “al parecer, no tenía validez”.

De la ilusión a la decepción

Negrete reconoció que en aquel entonces no imaginó el futuro de Valcárcel. “La subestimé, era una chiquilla, recién empezaba, pero lo hizo muy bien y mírala dónde está. En ese momento para mí fue terrible. Me resentí con el canal”, confesó.

Aclaró también que nunca sintió animadversión hacia la hoy “Señito”, sino que su malestar estuvo dirigido a la decisión de Panamericana. El recuerdo de este episodio se convirtió, tras su partida, en uno de esos momentos que marcaron un antes y un después en la televisión peruana: el giro que impulsó la carrera de Gisela y que dejó en el aire lo que pudo ser un proyecto con el sello de Camucha.

Gisela Valcárcel despide a Camucha Negrete

Con la noticia de su fallecimiento, Gisela Valcárcel no dudó en expresar su pesar y recordar con cariño a su colega.

“Me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete. Nos deja como preguntándonos qué fue. Dios quiso acercar a una mujer bella, tanto por fuera como por dentro, rápidamente. Camucha ha estado bien hace unas semanas y hoy ya está viviendo en la eternidad”, escribió en Instagram.

La conductora añadió: “Que en paz descanse esta mujer que nos deja tan lindos recuerdos, que siempre priorizó a su familia y amó profundamente lo que hacía. Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad. Abrazo a su familia con todo mi respeto y cariño”.