Esposa de productor Christian Rodríguez se pronunció por primera vez de brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla , de atacarlo brutalmente en San Isidro frente a su hijo menor.

Tras el anuncio de Gustavo Salcedo de separación de Maju Mantilla, este la relacionó al productor Christian Rodríguez. | Composición Wapa.

La polémica golpeó fuerte al mundo de la televisión peruana. Christian Rodríguez, exproductor de Arriba mi gente, acusó a Gustavo Salcedo —aún esposo de Maju Mantilla— de haberlo atacado violentamente en plena calle de San Isidro, dejándolo ensangrentado y frente a su propio hijo.

La versión de la esposa de Christian Rodríguez

La denuncia policial fue presentada por María Eugenia Vázquez Rossi, esposa del productor, quien narró con detalle el violento episodio.

“Le dije: ‘¿Qué le pasa?’ Me miró de una manera muy desafiante”, relató ante las autoridades. Según su testimonio, todo ocurrió el viernes 26 de septiembre alrededor de las 10:35 a. m., cuando salían del estudio jurídico Raúl Canelo.

Vázquez explicó que, al subir al vehículo familiar, otra camioneta impactó el auto. Al bajar, reconoció al agresor como Gustavo Salcedo, quien habría embestido el coche para luego dirigirse directamente contra su esposo. “Lo derriba en la berma, rompiéndole la cabeza”, detalló, asegurando que todo sucedió frente a la mirada aterrada de su hijo menor.

El productor terminó hospitalizado tras la golpiza

De acuerdo con el parte policial leído en Magaly TV, La Firme, Christian Rodríguez sufrió múltiples contusiones y fue llevado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma. Aunque el menor que presenció la escena no resultó herido físicamente, el impacto emocional ha sido considerable.

“Una persona del estudio jurídico me ayudó a bajar al niño para ponerlo a salvo”, declaró su esposa.