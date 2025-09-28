Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Falleció Camucha Negrete a los 80 años

Esposa de productor Christian Rodríguez se pronunció por primera vez de brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

Christian Rodríguez acusa a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, de atacarlo brutalmente en San Isidro frente a su hijo menor.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Esposa de productor Christian Rodríguez se pronunció por primera vez de brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"
    Tras el anuncio de Gustavo Salcedo de separación de Maju Mantilla, este la relacionó al productor Christian Rodríguez. | Composición Wapa.
    Esposa de productor Christian Rodríguez se pronunció por primera vez de brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"

    La polémica golpeó fuerte al mundo de la televisión peruana. Christian Rodríguez, exproductor de Arriba mi gente, acusó a Gustavo Salcedo —aún esposo de Maju Mantilla— de haberlo atacado violentamente en plena calle de San Isidro, dejándolo ensangrentado y frente a su propio hijo.

    La versión de la esposa de Christian Rodríguez

    La denuncia policial fue presentada por María Eugenia Vázquez Rossi, esposa del productor, quien narró con detalle el violento episodio.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Daniella Cilloniz destapa momentos inéditos con Mario Hart: "Dormimos en la misma cama"

    “Le dije: ‘¿Qué le pasa?’ Me miró de una manera muy desafiante”, relató ante las autoridades. Según su testimonio, todo ocurrió el viernes 26 de septiembre alrededor de las 10:35 a. m., cuando salían del estudio jurídico Raúl Canelo.

    Vázquez explicó que, al subir al vehículo familiar, otra camioneta impactó el auto. Al bajar, reconoció al agresor como Gustavo Salcedo, quien habría embestido el coche para luego dirigirse directamente contra su esposo. “Lo derriba en la berma, rompiéndole la cabeza”, detalló, asegurando que todo sucedió frente a la mirada aterrada de su hijo menor.

    El productor terminó hospitalizado tras la golpiza

    De acuerdo con el parte policial leído en Magaly TV, La Firme, Christian Rodríguez sufrió múltiples contusiones y fue llevado de emergencia a la Clínica Ricardo Palma. Aunque el menor que presenció la escena no resultó herido físicamente, el impacto emocional ha sido considerable.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”

    “Una persona del estudio jurídico me ayudó a bajar al niño para ponerlo a salvo”, declaró su esposa.

    El propio Rodríguez, aún afectado, confirmó públicamente la identidad de su agresor: “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, afirmó. Tras el ataque, Salcedo huyó en su vehículo, dejando tras de sí un escenario de violencia que ahora está bajo investigación policial.

    SOBRE EL AUTOR:
    Esposa de productor Christian Rodríguez se pronunció por primera vez de brutal agresión de Gustavo Salcedo: "Me miró de manera desafiante"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”

    Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”

    ¿De qué murió Camucha Negrete? La verdad detrás de la enfermedad que apagó la vida de la gran actriz peruana

    La grave enfermedad de Christian Rodríguez se agrava tras brutal ataque de Gustavo Salcedo

    Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

    Lo más vistos en Farándula

    La INSÓLITA REACCIÓN de hija de Marcelo Tinelli al enterarse de la SEPARACIÓN con Milett: "Gracias"

    'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

    “Utilísima”: ¿Qué fue lo que pasó con las conductoras del programa de América Televisión?

    Janet Barboza confiesa entre lágrimas su mayor dolor como madre y le pide perdón a su única hija: "El tiempo se perdió"

    Greissy Ortega confesó si su primer hijo es de Edwin Sierra y revela medida de familia de Ítalo Villaseca

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    10 sesiones de Liporeductor super intensivo, zonas abdomen y cintura.

    PRECIO

    S/ 109.00
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;