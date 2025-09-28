La modelo peruana reapareció en redes con un inesperado mensaje tras la confirmación de su ruptura con Marcelo Tinelli luego de dos años.

Milett Figueroa volvió a captar la atención en redes sociales tras reaparecer en su cuenta de Instagram, luego de que Marcelo Tinelli confirmara el fin de su romance de dos años. La separación causó revuelo en Perú y Argentina, donde la pareja era muy seguida. Sin embargo, tras varios días en silencio, la modelo sorprendió con un mensaje cargado de empoderamiento que deja entrever que la ruptura no la ha derrumbado.

Milett Figueroa reaparece tras fin de relación con Marcelo Tinelli

Tras mantenerse tres días alejada de las redes sociales, Milett Figueroa reapareció en Instagram y lo hizo de una manera distinta a lo que muchos esperaban. En lugar de compartir un mensaje emotivo por su separación de Marcelo Tinelli, la modelo sorprendió con un breve pero contundente post en el que dejó ver sus próximos proyectos y el momento personal que atraviesa.

Acompañada de varias imágenes en las que posa con un enterizo negro muy llamativo, Milett escribió: "La belleza no se esconde, se revela ¿Preparada para ser tu mejor versión? Luz que se siente, piel que lo refleja. It's coming", dejando claro que, pese a los rumores de un pronto regreso al Perú, aún permanece en Argentina.

Con esta publicación, la modelo demuestra que está enfocada en seguir adelante y no en aferrarse al dolor de una relación que no funcionó con Tinelli. Además, recibió decenas de comentarios de apoyo por parte de sus seguidoras y colegas del medio.

Milett Figueroa explota contra panelistas de ‘LAM’ por llamarla “interesada”

A raíz del fin de su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli, Milett Figueroa volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por su reacción frente a los comentarios sobre su ruptura. La modelo peruana no dudó en responder a los periodistas de ‘LAM’, a quienes acusó de difundir rumores falsos y calificó de “cobardes”, luego de que la señalaran de haber sostenido su relación con el conductor argentino por interés.