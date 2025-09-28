Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Falleció Camucha Negrete a los 80 años

Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”

La modelo peruana reapareció en redes con un inesperado mensaje tras la confirmación de su ruptura con Marcelo Tinelli luego de dos años.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”
    Milett Figueroa | Composición Wapa | Instagram
    Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”

    Milett Figueroa volvió a captar la atención en redes sociales tras reaparecer en su cuenta de Instagram, luego de que Marcelo Tinelli confirmara el fin de su romance de dos años. La separación causó revuelo en Perú y Argentina, donde la pareja era muy seguida. Sin embargo, tras varios días en silencio, la modelo sorprendió con un mensaje cargado de empoderamiento que deja entrever que la ruptura no la ha derrumbado.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”

    Milett Figueroa reaparece tras fin de relación con Marcelo Tinelli

    Tras mantenerse tres días alejada de las redes sociales, Milett Figueroa reapareció en Instagram y lo hizo de una manera distinta a lo que muchos esperaban. En lugar de compartir un mensaje emotivo por su separación de Marcelo Tinelli, la modelo sorprendió con un breve pero contundente post en el que dejó ver sus próximos proyectos y el momento personal que atraviesa.

    wapa.pe

    Acompañada de varias imágenes en las que posa con un enterizo negro muy llamativo, Milett escribió: "La belleza no se esconde, se revela ¿Preparada para ser tu mejor versión? Luz que se siente, piel que lo refleja. It's coming", dejando claro que, pese a los rumores de un pronto regreso al Perú, aún permanece en Argentina.

    Con esta publicación, la modelo demuestra que está enfocada en seguir adelante y no en aferrarse al dolor de una relación que no funcionó con Tinelli. Además, recibió decenas de comentarios de apoyo por parte de sus seguidoras y colegas del medio.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Gisela Valcárcel se quiebra al recibir la noticia de la muerte de Camucha Negrete: “Una mujer llena de sueños”

    Milett Figueroa explota contra panelistas de ‘LAM’ por llamarla “interesada”

    A raíz del fin de su relación con el conductor argentino Marcelo Tinelli, Milett Figueroa volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por su reacción frente a los comentarios sobre su ruptura. La modelo peruana no dudó en responder a los periodistas de ‘LAM’, a quienes acusó de difundir rumores falsos y calificó de “cobardes”, luego de que la señalaran de haber sostenido su relación con el conductor argentino por interés.

    La modelo expresó su molestia vía WhatsApp a un periodista del programa: “Imagínate que yo cancelé a última hora el evento, para que digan que le hice el feo y ¿quién se cree para faltar y siempre diciendo cuando no estoy? Lo que dijeron hoy me parece una injusticia total y carece de toda veracidad”, escribió, dejando clara su indignación frente a las acusaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”

    La grave enfermedad de Christian Rodríguez se agrava tras brutal ataque de Gustavo Salcedo

    ¿De qué murió Camucha Negrete? La verdad detrás de la enfermedad que apagó la vida de la gran actriz peruana

    Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: “Hasta el fin del mundo”

    Gian Piero Díaz confiesa que padece dolorosa enfermedad crónica que heredaron sus hijos: “No la puedo combatir”

    Lo más vistos en Farándula

    Olinda Castañeda le da consejo de oro a Maju Mantilla para recuperar su matrimonio: "La única solución es orar a Dios"

    'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

    Paco Bazán sorprende al ofrecer disculpas públicas a Magaly Medina y abre la puerta a un reencuentro: "El lunes habrá cositas"

    Se acabó el amor: Marcelo Tinelli anuncia fin de su relación con Milett Figueroa y encienden rumores de romance con conductora

    Magaly Medina pide a Farfán que "despida" a su abogado tras exponer detalles de la víctima

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;