Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Milett Figueroa sorprende con NERVIOSA reacción cuando le recuerdan su romance con Christian Meier: "Me metes en problemas"

Milett Figueroa confrontó su pasado amoroso con Christian Meier durante una reciente entrevista en América TV, generando incomodidad en el set.

Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Milett Figueroa sorprende con NERVIOSA reacción cuando le recuerdan su romance con Christian Meier: "Me metes en problemas"
    Milett Figueroa habla de su romance con Christian Meier | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Milett Figueroa sorprende con NERVIOSA reacción cuando le recuerdan su romance con Christian Meier: "Me metes en problemas"

    El nombre de Christian Meier volvió a colocarse en la vida de Milett Figueroa durante una reciente entrevista en América TV. La actriz, que actualmente disfruta de un romance estable con el conductor argentino Marcelo Tinelli, fue sorprendida con un comentario que la llevó a recordar su pasado amoroso con el artista, generando gran evidente incomodidad en Milett.

    wapa.pe

    VER MÁS: Pamela López estaría recibiendo S/ 12 mil de pensión para hijos de Cueva pero resalta que no le alcanza

    Milett Figueroa evita hablar de Christian Meier y defiende su relación con Marcelo Tinelli

    Milett Figueroa fue una de las invitadas del programa ‘Esta Noche’ con La Chola Chabuca el pasado sábado 16 de agosto. Durante la conversación, la actriz y modelo vivió un momento incómodo cuando salió a relucir uno de los capítulos más comentados de su vida sentimental: su relación con Christian Meier.

    Si bien hoy mantiene un romance estable con Marcelo Tinelli, el nombre del reconocido actor peruano sigue persiguiéndola en cada entrevista. Esta vez no fue la excepción y la incomodidad de Milett quedó a la vista de todos.

    Ernesto Pimentel, en su personaje de ‘La Chola Chabuca’, recordó cómo conoció a la modelo: “Conocí a Milett en una visita al museo de Mario Testino y Milett estaba en el lugar del brazo de Christian Meier, quien además es mi gran amigo, y ahí la conocí. Era una mujer imponente y se robaba las miradas”. Aquella mención bastó para tensar el ambiente en el set.

    La respuesta de Milett fue inmediata y clara: “Me estás metiendo en problemas, porque prefiero yo no hablar de temas de mi vida pasada por respeto a mi relación de ahora”. Más adelante, intentó restarle importancia al episodio al señalar: “Una conoce a gente y surgen amistades”.

    Ante la repregunta de Ernesto Pimentel sobre si le incomoda que también se hable de las exparejas de Tinelli, la actriz respondió con serenidad y filosofía: “Lo que no fue en tu año no te hace daño. Todas las relaciones llegan a tu vida, hayan sido parejas o no, a enseñarte, sobre todo las personas importantes, así que se respeta el pasado siempre”.

    Al ser consultada sobre los romances que los medios suelen recordarle, la modelo fue firme: “No considero que sea algo que esté mal haber salido con algunas personas y mal no hice a nadie”.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad': "¡No, dime por qué!"

    Milett Figueroa recordó su breve romance con Christian Meier

    En 2014, Milett Figueroa sorprendió al revelar públicamente que sí mantuvo un breve romance con Christian Meier. Aunque la relación nunca llegó a formalizarse, la actriz explicó que fue la distancia lo que finalmente los separó.

    En diálogo con Magaly Medina, recordó: “Estuvimos saliendo dos meses. La relación nunca se formalizó porque él estuvo en Miami y yo estaba en Perú. Yo quería algo más con él. Él quería que vaya a vivir con él, a estudiar actuación. Yo sentía que él quería formalizar algo. Pero dejó de escribirme porque dijo que no quería ilusionarse conmigo porque sentía que se iba a enamorar y nosotros estábamos lejos”.

    Consultada sobre si la relación estuvo basada únicamente en la atracción física, Milett respondió con contundencia: “¿Si era solo porque quería sexo? Si hubiera tenido eso, estoy segura que no me hubiera dejado. Pero nunca pasó nada en la intimidad”. De esta manera, la modelo cerró cualquier especulación sobre el vínculo que compartió con el reconocido actor.

    SOBRE EL AUTOR:
    Milett Figueroa sorprende con NERVIOSA reacción cuando le recuerdan su romance con Christian Meier: "Me metes en problemas"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    Jefferson Farfán gana juicio a Magaly Medina y manda fuerte mensaje en redes sociales: "Todo llega a su tiempo"

    Pamela Franco desata polémica con desgarrador post dedicado a Cueva en rumores de ruptura "No entiendes..."

    Mafer de Mil oficios: así vive hoy Cecilia Rospigliosi y la historia de su amor con César Ritter

    Lo más vistos en Farándula

    Paul Michael le pide un hijo a Pamela López, pero su respuesta lo deja helado: "Me das risa"

    Esposa de Ramón García preocupa al hablar del estado de salud del actor: “Sigue sedado”

    Ana Siucho reaparece en el Monumental con sus hijas y desata rumores de reconciliación con Edison Flores

    Christian Cueva termina con rumores de separación y publica su verdad con Pamela Franco

    Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con show en vivo del cantante Beéle y decoración de ensueño

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;