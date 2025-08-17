El nombre de Christian Meier volvió a colocarse en la vida de Milett Figueroa durante una reciente entrevista en América TV. La actriz, que actualmente disfruta de un romance estable con el conductor argentino Marcelo Tinelli, fue sorprendida con un comentario que la llevó a recordar su pasado amoroso con el artista, generando gran evidente incomodidad en Milett.

Milett Figueroa evita hablar de Christian Meier y defiende su relación con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa fue una de las invitadas del programa ‘Esta Noche’ con La Chola Chabuca el pasado sábado 16 de agosto. Durante la conversación, la actriz y modelo vivió un momento incómodo cuando salió a relucir uno de los capítulos más comentados de su vida sentimental: su relación con Christian Meier.

Si bien hoy mantiene un romance estable con Marcelo Tinelli, el nombre del reconocido actor peruano sigue persiguiéndola en cada entrevista. Esta vez no fue la excepción y la incomodidad de Milett quedó a la vista de todos.

Ernesto Pimentel, en su personaje de ‘La Chola Chabuca’, recordó cómo conoció a la modelo: “Conocí a Milett en una visita al museo de Mario Testino y Milett estaba en el lugar del brazo de Christian Meier, quien además es mi gran amigo, y ahí la conocí. Era una mujer imponente y se robaba las miradas”. Aquella mención bastó para tensar el ambiente en el set.

La respuesta de Milett fue inmediata y clara: “Me estás metiendo en problemas, porque prefiero yo no hablar de temas de mi vida pasada por respeto a mi relación de ahora”. Más adelante, intentó restarle importancia al episodio al señalar: “Una conoce a gente y surgen amistades”.

Ante la repregunta de Ernesto Pimentel sobre si le incomoda que también se hable de las exparejas de Tinelli, la actriz respondió con serenidad y filosofía: “Lo que no fue en tu año no te hace daño. Todas las relaciones llegan a tu vida, hayan sido parejas o no, a enseñarte, sobre todo las personas importantes, así que se respeta el pasado siempre”.

Al ser consultada sobre los romances que los medios suelen recordarle, la modelo fue firme: “No considero que sea algo que esté mal haber salido con algunas personas y mal no hice a nadie”.

Milett Figueroa recordó su breve romance con Christian Meier

En 2014, Milett Figueroa sorprendió al revelar públicamente que sí mantuvo un breve romance con Christian Meier. Aunque la relación nunca llegó a formalizarse, la actriz explicó que fue la distancia lo que finalmente los separó.

En diálogo con Magaly Medina, recordó: “Estuvimos saliendo dos meses. La relación nunca se formalizó porque él estuvo en Miami y yo estaba en Perú. Yo quería algo más con él. Él quería que vaya a vivir con él, a estudiar actuación. Yo sentía que él quería formalizar algo. Pero dejó de escribirme porque dijo que no quería ilusionarse conmigo porque sentía que se iba a enamorar y nosotros estábamos lejos”.