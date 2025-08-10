Milett Figueroa vuelve a Perú tras meses en Argentina con Marcelo Tinelli y sorprende con un nuevo secreto de belleza . ¡Conoce todos los detalles aquí!

Milett Figueroa, reconocida modelo, regresa a Perú tras varios meses en Argentina junto a su pareja, el conductor Marcelo Tinelli. A su llegada, sorprendió al revelar un nuevo secreto de belleza: el baby botox, un tratamiento que promete una piel radiante y rejuvenecida.

A través de TikTok, Milett mostró cómo se realiza este procedimiento antes de regresar a Argentina, despertando gran interés entre sus seguidores. No es la primera vez que comparte sus rutinas, ya que anteriormente mostró su secreto para mantener una figura impactante. Conozcamos todos los detalles

¿Cuál es el tratamiento secreto de Milett Figueroa?

En un reciente video publicado en TikTok por la Dra. Correa Navarro, Milett Figueroa reveló su tratamiento secreto de belleza: el "Baby Botox". Este procedimiento consiste en pequeñas dosis de toxina botulínica aplicadas estratégicamente para suavizar las líneas de expresión sin perder la naturalidad en el rostro.

El baby botox es ideal para quienes buscan prevenir arrugas y mantener una piel fresca, radiante y con un aspecto juvenil. Aporta firmeza y luminosidad, al mismo tiempo que relaja los músculos faciales de manera sutil, evitando el efecto congelado. Milett confiesa que este tratamiento es clave para lucir un rostro de muñeca, manteniendo la expresión natural y renovada, perfecta para quienes desean una belleza fresca y moderna.

Baby Botox: edad ideal para aplicarlo y duración del tratamiento facial

Según la dermatóloga Dra. Ana Molina, especialista en medicina estética, a travez de sus redes, indica que el baby botox puede aplicarse desde los 25 años como método preventivo para retrasar la aparición de arrugas. Este tratamiento consiste en microinyecciones de toxina botulínica en dosis bajas, lo que permite mantener la naturalidad del rostro mientras se suavizan las líneas de expresión incipientes.