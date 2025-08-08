Wapa.pe
Milett Figueroa fue captada entrando al canal, entre rumores de su regreso a la TV y posible reemplazo de Valeria Piazza en la conducción del magazine matutino.

    Milett Figueroa sorprende en Perú en medio del caos de Tinelli y deslumbra con vestido floral
    Milett Figueroa | Composición Wapa | Instagram
    Milett Figueroa sorprende en Perú en medio del caos de Tinelli y deslumbra con vestido floral

    Milett Figueroa reapareció en Lima en medio de rumores sobre la difícil situación económica de Marcelo Tinelli, su pareja. Su regreso causó revuelo no solo por lo mediático del momento, sino también por la posibilidad de que se sume nuevamente a la conducción del magazine ‘América Hoy’, quizá en reemplazo de Valeria Piazza.

    Pero eso no fue todo: la modelo deslumbró con un vestido floral veraniego, rompiendo con el clima invernal limeño y acaparando todas las miradas a su llegada al canal, donde fue rápidamente captada por las cámaras.

    Milett Figueroa regresa al Perú y deslumbra con look veraniego

    A través de su cuenta de Instagram, Milett Figueroa —modelo, actriz y pareja de Marcelo Tinelli— compartió una serie de fotografías donde marcó como ubicación el canal donde antes fue conductora. Su voz confirmó su regreso al Perú, lo que generó revuelo entre sus seguidores.

    En plena temporada invernal limeña, la también actriz sorprendió con un vestido veraniego de estampado floral en tonos románticos. Su publicación no pasó desapercibida y fue rápidamente comentada por fans que elogiaron tanto su estilo como su inesperado regreso a su país natal.

    Milett Figueroa revela su secreto para lucir una figura estilizada

    Milett Figueroa vuelve a ser noticia, no solo por su estilo impecable, sino por compartir uno de sus secretos de belleza mejor guardados. A través de Instagram, reveló que ha probado el tratamiento “Velox”, el cual calificó como sorprendente.

    Esta tecnología no invasiva busca mejorar la piel y reducir la grasa localizada rápidamente. El Dr. Juan Pérez, dermatólogo estético, explica que Velox utiliza radiofrecuencia y ultrasonido focalizado para estimular el colágeno, eliminar adipocitos y reafirmar la piel desde capas profundas de forma segura y eficaz.

    SOBRE EL AUTOR:
    Milett Figueroa sorprende en Perú en medio del caos de Tinelli y deslumbra con vestido floral
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Milett Figueroa sorprende en Perú en medio del caos de Tinelli y deslumbra con vestido floral

