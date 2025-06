En una entrevista con un medio local, Gia Meier respondió si es cierto que formará parte de la gala final del Miss Perú 2025, pese a no haber sido presentada entre las candidatas. La joven de 22 años tiene una creciente carrera como modelo y está enfocada en continuar avanzando en este campo y en su carrera.

“En este momento, nada de eso forma parte de mis planes. Personalmente, siento que no es el camino que deseo seguir”, dijo en entrevista con El Comercio. Además, esta aclaró la razón por la que no desea ser parte de este tipo de certámenes, aunque no rechaza por completo la idea.