¡La única! La semana pasada se realizó el Miss Universo y nuestra Miss Perú Universo Tati Calmell no logró pasar al TOP 5 del certamen de belleza. Una desilusión para millones de peruanos que estuvieron a la expectativa de tener una segunda Miss Universo.

Y es que el Perú solo en una ocasión ha logrado alcanzar el puesto de Miss Universo. Es solo una mujer quien pudo alcanzar la corona. Cabe mencionar que esta mujer no solo fue la primera peruana en coronarse sino también la primera sudamericana. ¿Sabes de quien estamos hablando? Te lo contamos a continuación.

“Perú no ha repetido y no quiero que repita. El día que me muera que elijan a otra, mientras viva quiero ser la única”, indicó riéndose la modelo.