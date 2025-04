La modelo y ex reina de belleza Laura Spoya estaría atravesando una crisis en su vida sentimental, ya que fuertes rumores indican que se habría separado de su esposo, Brian Rullan. Esta información ha cobrado fuerza en los medios tras los recientes comentarios de Magaly Medina en su programa de espectáculos.

Durante la emisión de "Magaly TV, La Firme", la conductora aseguró que Spoya ya no estaría interesada en mantener su matrimonio. “No le preocupa más su matrimonio”, afirmó Magaly, dejando entrever que la separación sería definitiva y que Laura habría pasado página.

Magaly también reveló que la ex Miss Perú no solo ha dejado de compartir contenido con su esposo en redes sociales, sino que ahora se muestra más enfocada en su trabajo, su hija y su vida personal. Según la conductora, esto sería una clara señal de que ya no está comprometida sentimentalmente con Rullan.