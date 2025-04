El exfutbolista Tenchy Ugaz no dudó en salir a hablar públicamente sobre la denuncia que involucra a su menor hija. Una vez más, usó las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’, donde no solo desmintió las acusaciones lanzadas por su exesposa Sara Manrique, sino que también dejó al descubierto una historia cargada de dolor, silencio y presunta negligencia.

“Estoy actuando como padre”: Tenchy responde con firmeza

Durante la entrevista, Ugaz explicó que la carta notarial enviada por Manrique —en la que se le acusa de exponer la identidad de su hija— fue dirigida a una dirección errada. “Esa carta la mandan a una casa donde no vivo. Ahí vive mi suegra, que tiene 89 años y está delicada de salud. Yo resido en Trujillo y la señora lo sabe. Está actuando con dolo”, denunció.

Pero la declaración más fuerte llegó cuando justificó por qué decidió hablar ahora: “Yo no he salido a hablar antes porque no estaba autorizado por mi hija. En el transcurso de los meses ella me pidió que hable. Me dijo: ‘Papá, quiero que se sepa lo que pasó’”.

Manrique bajo la lupa: ¿por qué nunca denunció?

Según Ugaz, no fue la primera vez que intentó alzar la voz. Incluso, reveló que Manrique habría intervenido para frenar sus declaraciones: “Hace dos semanas me senté en el programa de Ernesto Pimentel. Tengo entendido que la señora llamó a la producción para que no sacaran esa parte de la entrevista”.

Magaly Medina, por su parte, no se quedó callada y criticó duramente la inacción de Manrique ante una situación tan delicada: “¿Por qué no se denunció cuando pasó, entre 2021 y 2022? Cuando un niño denuncia abuso, lo primero que hace un padre responsable es llevarlo a la comisaría. No se encubre al agresor, no se guarda silencio”.

Acusaciones, manipulación emocional y una niña en el medio

Ugaz relató cómo su hija intentó hablar varias veces del presunto abuso, pero que su madre reaccionaba con lágrimas y manipulación emocional. “Mi hija me decía que su mamá se ponía a llorar, le pedía que piense en sus hermanos, que si hablaba se quedarían sin papá. Eso es manipular emocionalmente a una menor”, sentenció.

El exfutbolista dijo estar desesperado por la salud mental de su hija: “Ella me ha escrito diciéndome que se siente con ansiedad, con depresión. ¿Cómo no voy a actuar?”.

La defensa de Manrique: "No hay sentencia"

Del otro lado, la abogada de Sara Manrique, Lucy Cabrera, negó categóricamente todas las acusaciones en un podcast reciente. Aseguró que la denuncia fue manejada a nivel familiar y criticó la exposición mediática: “¿Magaly es el juez? ¿Va a resolver, va a sentenciar?”.

Además, aprovechó para recordarle a Ugaz una supuesta deuda de más de S/ 50,000 por pensión de alimentos: “No creas que por hacer esta denuncia se te va a perdonar lo que debes”, declaró.