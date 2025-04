El único familiar del papa Francisco que llegó a su funeral: solo pudo viajar con pasaje donado

Durante una entrevista televisiva en A24, Mauro confesó que no tenía cómo viajar a Italia. “Estoy tratando de viajar. No se puede”, dijo con evidente frustración. Sus palabras no solo sensibilizaron a la audiencia, sino también a Rita Mattiello, dueña de una agencia de turismo en Argentina, quien no dudó en tomar acción y donarle el pasaje a Italia. "Me partió el alma escuchar que no podía viajar. Lo vi desamparado. Si uno puede hacer negocios, ¿Cómo no ayudar en ciertos casos?", indicó a El Tiempo.