Según Jackson Mora, ambos buscaron seguir con su matrimonio, pero al final llegaron a la conclusión que el divorcio era lo mejor y ahora cada quien está tomando su tiempo para recuperarse de la separación. “Ya no uso el aro hace tres semanas o un mes. Ya veníamos desgastados por su trabajo y el mío. Colombia lapidó la situación. Sí, me creyó a la larga (que no le fui infiel) porque sabe que no hay nada. No me reclamó nada y se decidió que cada uno siga su camino”, añadió.