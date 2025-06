Christian Meier revela su mayor vacío antes de conocer a Andrea Bosio: “A los 50 años, estás solo”

“No me sentía feliz, era una máquina que trabajaba y trabajaba, la vida se me iba pasando” , confesó Meier, en una conversación marcada por la introspección y la honestidad. El intérprete de “Quédate” habló de la soledad que sintió durante años, a pesar de su éxito profesional. Según contó, luego de su divorcio con Marisol Aguirre, su vida se volvió itinerante y emocionalmente inestable.

“Cuando he salido (con personas), me preguntaban dónde vivía y yo: ‘No sé, hoy vivo acá, pero dentro de dos meses termina mi trabajo y ya no sé dónde viviré’”, recordó Meier. Esta falta de raíces hizo que sus vínculos afectivos se volvieran frágiles. “No puedes entablar una relación con alguien cuando estás de paso”, añadió, haciendo eco del vacío que sentía en esa etapa de su vida.