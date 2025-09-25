Marcelo Tinelli y Milett Figueroa pusieron fin a su romance tras casi dos años de relación. La noticia fue confirmada en el programa digital del conductor argentino, sorprendiendo a miles de seguidores en Perú y Argentina. La separación habría ocurrido en buenos términos y de mutuo acuerdo. Sin embargo, crecen las especulaciones sobre un posible nuevo interés amoroso en la vida del presentador.

Marcelo Tinelli confirma el fin de su relación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores al anunciar en vivo la separación de Milett Figueroa tras casi dos años juntos. La noticia se dio a conocer el 24 de septiembre durante la emisión de su programa digital ‘Estamos de Paso’, donde el conductor explicó que la decisión se tomó de mutuo acuerdo y en buenos términos.

El popular presentador argentino aseguró que la relación con la modelo peruana representó un capítulo importante en su vida personal. "Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett... hemos llegado a un final de una relación hermosa que duró 2 años", expresó Tinelli, emocionado, ante su audiencia.

Sin embargo, luego de confirmar su ruptura con la modelo peruana, el periodista Agus Rey aseguró en el programa ‘Magaly TV, la firme’, que el conductor argentino habría puesto fin a su romance con Milett y ya estaría con otra persona.

“Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia”, afirmó para luego dar a conocer que la conductora sería Sabrina Rojas, una actriz y modelo que se dio a conocer al participar en certámenes de belleza y programas en la TV argentina.

¿Marcelo Tinelli tendría química con Sabrina Rojas?

Durante la emisión del 24 de septiembre de ‘Magaly TV: La Firme’, el periodista Agus Rey analizó en detalle la separación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, destacando que la cercanía del conductor argentino con su compañera de pódcast, Sabrina Rojas, podría haber influido en el fin de la relación.

“Hoy en la mañana comentamos el estreno y analizamos todo, casualmente sin saber la confirmación de que estaban separados, dijimos lo mismo: ‘¿Qué química hay entre Marcelo y Sabrina Rojas?’. Es modelo, conductora", comentó Rey en vivo. Ante esto, Magaly Medina intervino señalando: “Es su compañera en el pódcast, la rubia”.