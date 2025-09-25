La presentadora mendocina volvió a acaparar la atención mediática tras ser relacionada con Marcelo Tinelli , quien confirmó la ruptura de su relación con Milett Figueroa.

El mundo del espectáculo argentino vivió un sacudón este miércoles 24 de septiembre, luego de que Marcelo Tinelli confirmara en su programa digital Estamos de Paso la separación de Milett Figueroa.

Según el conductor, la ruptura se dio “en buenos términos” y aún existe cariño mutuo; sin embargo, la atención mediática y en redes sociales se centró de inmediato en su posible nuevo interés amoroso: Sabrina Rojas.

¿Quién es Sabrina Rojas?

Nacida el 1 de mayo de 1980 en Mendoza, Rojas cuenta con una extensa trayectoria como modelo y conductora de televisión. Tiene 45 años, es del signo Tauro y actualmente no mantiene pareja oficial, aunque su vida privada suele ser objeto de rumores.

Durante las últimas horas, su nombre ha sido señalado como el supuesto motivo detrás del quiebre entre Tinelli y Figueroa, una versión que comenzó a circular tras los comentarios del conductor Ángel de Brito y del periodista Agus Rey, este último en diálogo con Magaly Medina para su programa Magaly TV La Firme.

Sabrina Rojas

Su carrera en los medios arrancó en el mundo de la publicidad y pronto se abrió paso en televisión, debutando como promotora en Videomatch, uno de los ciclos más emblemáticos de la pantalla argentina. Más tarde, participó en el concurso Bailando por un Sueño en las ediciones 2010 y 2016, donde afianzó su perfil mediático. También incursionó en la ficción con participaciones en Lo de Billardo y Love For You.

Sabrina Rojas

En el plano personal, Sabrina Rojas estuvo casada con el actor Luciano Castro desde 2016, con quien tuvo dos hijos: Esperanza (2013) y Fausto (2015).

Antes de ser vinculada con Tinelli, su nombre ya había resonado por un presunto romance con el actor Facundo Pieres, rumor que ella misma desmintió en el programa Los Profesionales de Siempre de El Nueve. “No lo conozco, no me interesa el polo. En el boliche saludo a mucha gente, personas a las que no quiero involucrar. Ni sé de qué hablamos, pero lo que me incomoda es que alguien piense que yo filtro información”, aclaró.