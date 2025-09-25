Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Línea 1 del Metro de Lima alerta sobre colapso y anuncia alza de tarifas tras 14 años

Sabrina Rojas: Quién es la conductora vinculada a Tinelli tras terminar con Milett Figueroa

La presentadora mendocina volvió a acaparar la atención mediática tras ser relacionada con Marcelo Tinelli, quien confirmó la ruptura de su relación con Milett Figueroa.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sabrina Rojas: Quién es la conductora vinculada a Tinelli tras terminar con Milett Figueroa
    Marcelo Tinelli terminó con Milett por Sabrina Rojas
    Sabrina Rojas: Quién es la conductora vinculada a Tinelli tras terminar con Milett Figueroa

    El mundo del espectáculo argentino vivió un sacudón este miércoles 24 de septiembre, luego de que Marcelo Tinelli confirmara en su programa digital Estamos de Paso la separación de Milett Figueroa.

    Según el conductor, la ruptura se dio “en buenos términos” y aún existe cariño mutuo; sin embargo, la atención mediática y en redes sociales se centró de inmediato en su posible nuevo interés amoroso: Sabrina Rojas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Magaly Medina destapa la verdadera razón por la que María Pía habría continuado en ‘MQM’: "Hay que reconocer"

    ¿Quién es Sabrina Rojas?

    Nacida el 1 de mayo de 1980 en Mendoza, Rojas cuenta con una extensa trayectoria como modelo y conductora de televisión. Tiene 45 años, es del signo Tauro y actualmente no mantiene pareja oficial, aunque su vida privada suele ser objeto de rumores.

    Durante las últimas horas, su nombre ha sido señalado como el supuesto motivo detrás del quiebre entre Tinelli y Figueroa, una versión que comenzó a circular tras los comentarios del conductor Ángel de Brito y del periodista Agus Rey, este último en diálogo con Magaly Medina para su programa Magaly TV La Firme.

    <strong>Sabrina Rojas</strong>
    Sabrina Rojas

    Su carrera en los medios arrancó en el mundo de la publicidad y pronto se abrió paso en televisión, debutando como promotora en Videomatch, uno de los ciclos más emblemáticos de la pantalla argentina. Más tarde, participó en el concurso Bailando por un Sueño en las ediciones 2010 y 2016, donde afianzó su perfil mediático. También incursionó en la ficción con participaciones en Lo de Billardo y Love For You.

    <strong>Sabrina Rojas</strong>
    Sabrina Rojas

    En el plano personal, Sabrina Rojas estuvo casada con el actor Luciano Castro desde 2016, con quien tuvo dos hijos: Esperanza (2013) y Fausto (2015).

    Antes de ser vinculada con Tinelli, su nombre ya había resonado por un presunto romance con el actor Facundo Pieres, rumor que ella misma desmintió en el programa Los Profesionales de Siempre de El Nueve. “No lo conozco, no me interesa el polo. En el boliche saludo a mucha gente, personas a las que no quiero involucrar. Ni sé de qué hablamos, pero lo que me incomoda es que alguien piense que yo filtro información”, aclaró.

    Hoy, además de su presencia constante en los medios, Rojas refuerza su popularidad en redes sociales. Su cuenta de Instagram supera los 1,3 millones de seguidores, donde comparte momentos familiares con sus hijos, escenas cotidianas y proyectos profesionales, manteniéndose muy activa en la interacción con su audiencia.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sabrina Rojas: Quién es la conductora vinculada a Tinelli tras terminar con Milett Figueroa
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Isabel Acevedo manda contundente mensaje tras advertencia de Karla Tarazona: "La diferencia entre tú y yo es..."

    Magaly Medina destapa la verdadera razón por la que María Pía habría continuado en ‘MQM’: "Hay que reconocer"

    Alejandra Baigorria se quiebra tras alcanzar importante logro en Brasil representando al Perú: “No fue fácil”

    Greissy Ortega confesó si su primer hijo es de Edwin Sierra y revela medida de familia de Ítalo Villaseca

    Rafael Cardozo admite su error al esperar más de 10 años para pedirle matrimonio a 'Cachaza'

    Lo más vistos en Farándula

    “Parece resignada”: Magaly arremete contra Pamela Franco tras declarar que está ‘tranquila’ con Cueva

    Jean Paul Strauss incómodo porque le siguen recordando relación con Janet Barboza y dinero que le debe

    Pamela López sorprende al llamar ‘error’ a Christian Cueva y Ethel Pozo la 'frena en seco'

    Ely Yutronic comparte tierno mensaje y anuncia que tendrá una niña: “El mejor regalo”

    Madre de “Cri Cri” acusa a ‘Cuto’ Guadalupe de darle la espalda en su lucha por justicia: “Me fui llorando de rabia”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;