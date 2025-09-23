Magaly Medina ha revelado el verdadero motivo por el cual María Pía Copello continuará en ‘Mande Quien Mande’ hasta fin de año.

¡Se acabaron los rumores! Magaly Medina reveló por fin el verdadero motivo por el que María Pía Copello seguirá en ‘Mande Quien Mande’ hasta fin de año. La producción del programa no habría querido arriesgar el éxito del espacio y apuesta por mantener a su estrella de las tardes.

Magaly Medina explica por qué María Pía Copello seguirá en “Mande Quien Mande” hasta fin de año

Durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, Magaly Medina analizó los rumores que apuntaban a que María Pía Copello dejaría la conducción de Mande Quien Mande para liderar un nuevo programa en el horario estelar de los sábados. La periodista descartó esta versión y explicó que la decisión de mantener a Copello al frente del espacio responde a una estrategia de la producción.

“Ya se había voceado que Laura Huarcayo sería su reemplazo, pero hay que reconocer que no está hace tiempo en televisión, sin embargo, María Pía le ha dado personalidad al programa de las 2 de la tarde, ha evolucionado y lo ha hecho muy bien”, comentó la ‘Urraca’, destacando que la exconductora de Esto es Guerra ha logrado consolidarse en el horario de las tardes.

Medina también reveló que el buen rendimiento del programa es otro de los motivos por los que la productora no habría querido hacer cambios. “Es un programa que tiene rating, el que no lo tiene es el de más arriba, el más temprano, pero este sí tiene y hay días de la semana en la que empatamos o me llega a ganar en el rating porque está bien estructurado”, señaló, admitiendo que incluso en algunas ocasiones MQM supera en cifras a su propio programa.

Finalmente, Magaly resaltó el valor de mantener a Copello en pantalla. “Quizá la productora no quiere perder a su gallinita de oro y dejar descuidado este horario”, afirmó, subrayando que el estilo fresco y dinámico de la presentadora es difícil de replicar. “Hay mucha creatividad, buen entretenimiento y muchos se han enganchado, y cambiar eso y poner a alguien como Laura que aún tiene que acostumbrarse, de chispa y energía que le pone Pía, es diferente”, puntualizó.

Magaly destaca la fuerza comercial de “Mande Quien Mande”

Magaly Medina no solo puso en valor el buen desempeño en audiencia del programa, sino también el apoyo que recibe de las marcas.