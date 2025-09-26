Milett Figueroa volvió a estar en el centro de la polémica tras su separación de Marcelo Tinelli. La modelo peruana no dudó en responder a los periodistas de ‘LAM’, a quienes señaló por difundir rumores falsos y calificó de “cobardes”, luego de que la acusaran de haber mantenido su relación con el conductor argentino por interés.

Milett Figueroa enfurece con conductores de ‘LAM’

La polémica creció cuando Milett Figueroa respondió a los panelistas de ‘LAM’, quienes la tildaron de interesada por su relación con Tinelli. La modelo expresó su molestia vía WhatsApp a un periodista del programa: “Imagínate que yo cancelé a última hora el evento, para que digan que le hice el feo y ¿quién se cree para faltar y siempre diciendo cuando no estoy? Lo que dijeron hoy me parece una injusticia total y carece de toda veracidad”, escribió, dejando clara su indignación frente a las acusaciones.

Durante la transmisión en vivo, el periodista de ‘LAM’ compartió los mensajes de Milett Figueroa, donde rechazó las acusaciones de oportunismo, defendió su carrera y cuestionó las críticas recibidas. “Nunca fui mala persona, nunca insulté a nadie, me dijeron de trepadora hasta oportunista, nunca les respondí. ¿Yanina (Latorre) cree que necesito fama? Ya conocí la fama y no es lo que me mueve”, señaló la modelo.

El cruce subió de tono cuando Figueroa tildó de “cobardes” a sus detractores. “Me gustaría que todos esos que hablan lo que dicen, me lo digan en la cara, cobardes...”, remarcó. Además, Milett Figueroa negó haber maltratado al personal o sido apartada del reality, aclarando que su ausencia se debió a su participación en los Premios Martín Fierro, decisión previamente acordada con la producción.

Marcelo Tinelli anuncia el fin de su relación con Milett Figueroa

El origen de la polémica comenzó cuando Marcelo Tinelli confirmó públicamente el fin de su relación con Milett Figueroa en su programa Estamos de Paso. “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se va a poner en otro lugar. Y creo que ella a mí también. Y bueno, hemos llegado a un final de ciclo muy, pero muy lindo. La quiero mucho, la amo mucho, pasé dos años hermosos”, expresó el conductor.

Tras el anuncio, la ruptura se convirtió en tema central de debate en la televisión argentina. Panelistas como Yanina Latorre insinuaron que la modelo habría estado con Tinelli por conveniencia, buscando oportunidades laborales en el país. Otros comentaristas, como Ximena Capristo, incluso la acusaron de maltratar al personal y de mostrarse distante con el entorno del presentador.