La segunda hija del presentador argentino mostró en vivo cómo reaccionó a la noticia. Por su parte, Sabrina Rojas , vinculada a Marcelo Tinelli , también se pronunció.

La noche en que Marcelo Tinelli anunció en su streaming Estamos de Paso la ruptura con Milett Figueroa, no solo generaron impacto sus declaraciones. Su hija, Candelaria Tinelli, se robó las miradas al reaccionar en plena transmisión, dejando en claro su posición frente a la separación que durante dos años alimentó comentarios y especulaciones en el mundo del espectáculo.

El presentador argentino comunicó la noticia con un tono afectuoso. “Hoy quiero comunicarles que nos hemos separado con Milett. Le mando un beso grande, porque la quiero mucho y la amo mucho. Pasé dos años hermosos a su lado”, expresó ante las cámaras junto a su equipo.

Enfatizó, además, en su interés por concluir la relación de la mejor manera posible, diciendo: “Me gusta terminar algo de buena manera, con amor, con cariño, con empatía con la otra persona. Creo que ambos sentimos lo mismo: muchísimo amor”.

El conductor también dedicó unas palabras de gratitud a la familia de la modelo y a sus seguidores en el Perú: “Quiero agradecerle a ella y a toda su familia, y a toda la gente de Perú que me ha dado tanto amor. No es que no los voy a ver nunca más, al contrario. Milett seguirá trabajando en Lima y espero verla pronto”. Fue entonces cuando la atención se desvió a la reacción de Candelaria.

En lugar de mostrarse solemne, Candelaria fingió tocar un teclado y lanzó un “Gracias, gracias Milett” con una sonrisa que en redes sociales se interpretó como un gesto de ironía. Su actitud generó una ola de comentarios.

El periodista Agus Rey comentó en Magaly TV La Firme: “Cande se burla de Milett cuando Marcelo anuncia esto y le dice: ‘Gracias’, como diciendo chau, nos vemos, hasta nunca. Y Marcelo le dice: no bueno, tampoco digamos tanto”.

Por su parte, Magaly Medina interpretó la escena como un reflejo de satisfacción ante la ruptura, recordando que la relación entre Milett y las hijas del conductor nunca fue cercana. “Cande por lo menos, está feliz y contenta, no tiene por qué disimular”, afirmó.

La postura quedó aún más evidente con un gesto posterior: junto a Sabrina Rojas —también mencionada en medio de los rumores de separación— Candelaria entonó “Marcelo está soltero”, entre aplausos.

Sabrina Rojas, vinculada a Tinelli tras su separación de Milett

Luego del anuncio del fin del romance entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, crecieron en la prensa argentina las especulaciones que relacionan al conductor con Sabrina Rojas.

La versión tomó fuerza tras lo dicho por el periodista Agus Rey, quien señaló en televisión: “Hay un nombre de una conductora argentina que podría ser la tercera en discordia”, y poco después mencionó directamente a Sabrina, señalada incluso por allegados a Tinelli.