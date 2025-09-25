El insólito mensaje de Cristian Guadalupe tras prohibición de Jefferson Farfán en EVDLVÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El próximo domingo 28 de septiembre, Cristian Guadalupe, conocido públicamente como ‘Cri Cri’, estará en el sillón rojo de El valor de la verdad. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por el entorno de su primo Jefferson Farfán. Según se reveló, la familia del exfutbolista le envió una carta notarial prohibiéndole dar declaraciones sobre el caso y, sobre todo, mencionar la identidad de la denunciante.
La reacción de ‘Cri Cri’
Lejos de mostrarse afectado por la presión legal, ‘Cri Cri’ optó por el silencio en redes sociales y evitó pronunciarse sobre la polémica. En lugar de ello, anunció que iniciará un casting para sumar integrantes al relanzamiento de su orquesta, compartiendo el mensaje: “Es tu oportunidad de ser parte de nosotros”.
Sin restricciones en redes
A pesar de la avalancha de comentarios, Cristian Guadalupe no ha limitado la interacción en sus redes y se mantiene activo con sus seguidores. Por su parte, el programa de Beto Ortiz confirmó que la emisión grabada con él sí será transmitida en Panamericana y YouTube.
¿Qué consecuencias enfrentaría?
El documento legal advierte que, si ‘Cri Cri’ incumple con el mandato de silencio o revela información sobre la denunciante, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por desobediencia y resistencia a la autoridad.
“En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia de la autoridad”, se lee en la carta notarial enviada por la defensa de la familia Farfán.