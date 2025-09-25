Jefferson Farfán envía carta notarial a ‘Cri Cri’ y lanza advertencia por El Valor de la Verdad

Jefferson Farfán envía carta notarial a ‘Cri Cri’ y lanza advertencia por El Valor de la VerdadÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La productora del programa digital Chimi Churri, Verónica Alcántara, sorprendió a todos al exhibir lo que sería una carta notarial firmada por la defensa de la familia de Jefferson Farfán. El documento habría sido remitido a Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’, advirtiéndole que podría enfrentar acciones legales si no respeta ciertas restricciones.
¿Qué advertencias contiene la carta?
De acuerdo con lo revelado, en el escrito se le prohíbe expresamente al primo del exfutbolista brindar declaraciones sobre la denuncia en su contra ni mencionar a la denunciante en ningún medio de comunicación, ya sea nacional o internacional. El documento precisa que, en caso de incumplimiento, ‘Cri Cri’ podría ser denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad.
“El impedimento y prohibición al denunciado de brindar declaraciones y dar entrevistas en cualquier medio de comunicación nacional e internacional. (…) En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia de la autoridad”, se lee en el texto presentado.
El mensaje de ‘Cri Cri’ tras salir en libertad
Luego de recuperar su libertad, Cristian Martínez Guadalupe ofreció una entrevista a Día D, donde se dirigió directamente a Jefferson Farfán. El joven aseguró que la ‘Foquita’ siempre supo que él era inocente desde antes de su encarcelamiento y, entre lágrimas, le recordó las pruebas que lo habrían exculpado.
“En el momento de cólera, te puedo entender, pero pasando las semanas y los meses nos estábamos dando cuenta que tú primera prueba que salió salió cero espermatozoides, no fue mía, fue de la parte de aquí. De ahí me saqué mis pruebas y salió los resultados que vengo diciendo desde el día uno”, señaló.