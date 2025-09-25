Primo de Farfán no se presentaría en 'El valor de la verdad' | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Primo de Farfán no se presentaría en 'El valor de la verdad' | Composición: Wapa / Captura de pantalla

El caso de Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, ha tomado un nuevo giro legal a pocos días de su anunciada participación en “El Valor de la Verdad”. Una notificación judicial habría ordenado que el joven no brinde declaraciones en medios de comunicación ni en redes sociales. La medida busca evitar que se difundan detalles de su proceso judicial. Esta decisión podría impedir su esperada presencia en el sillón rojo del programa de Beto Ortiz.

¿Primo de Jefferson Farfán no podría hablar en ‘El Valor de la Verdad’?

La periodista Kathy Sheen anunció en su cuenta de TikTok la notificación que habría recibido Cristian Martínez Guadalupe y que le impediría contar su versión de la historia tras ser encarcelado al ser denunciado por violencia sexual.

“Recibí una notificación del Séptimo Juzgado de Familia (…) El denunciado Cristian Antonio Martínez Guadalupe se presentará el domingo 28 de septiembre de 2025 en el programa que conduce el periodista Beto Ortiz 'El Valor de la Verdad' y a efectos de verificar lo señalado y la red social TikTok en el que se anuncia que el denunciado se sentará en el sillón rojo del programa 'El Valor de la Verdad' el día señalado”, leyó la periodista en un inicio.

En dicha notificación se advirtió que, de asistir al programa conducido por Beto Ortiz, podría ser denunciado penalmente: “De esta forma se advierte que el denunciado podría asistir el domingo 28 de septiembre a 'El Valor de la Verdad' existiendo la posibilidad que este absolva las preguntas que el periodista que conduce el programa le formule y que podrían afectar el honor, intimidad personal y dignidad de la denunciante”.

"Se resuelve el impedimento y prohibición al denunciado Cristian Antonio Martínez Guadalupe, de brindar declaraciones, dar entrevistas en cualquier medio de comunicación nacional o internacional, así como en redes sociales sobre el tema que involucre a la persona. En caso de incumplimiento será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad", añade.

Finalmente, se le impide realizar publicaciones u ofrecer entrevistas relacionadas con el tema: "Impedimento de realizar cualquier tipo de publicación, dar entrevistas y/o comentarios relacionados con los procesos tutelar y penal referidos a los presuntos actos de maltrato sexual en agravio a la persona a través de cualquier medio de comunicación o redes sociales".

Usuarios culpan a Jefferson Farfán

Los comentarios no se hicieron esperar y en redes sociales, algunos usuarios señalaron que Farfán estaría detrás de esta medida.