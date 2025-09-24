Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' , revelará su verdad este domingo en 'El Valor de la Verdad'. El primo de Jefferson Farfán abordará acusaciones que lo afectaron.

Este domingo, Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, se prepara para contar su verdad en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. El primo de Jefferson Farfán abrirá su corazón para relatar el episodio que lo llevó a enfrentar graves acusaciones y el distanciamiento con el exfutbolista. Los avances del programa ya están generando gran expectativa en redes sociales.

‘Cri Cri’ rompe su silencio en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’

Este domingo 28 de septiembre a las 10:00 p.m., el emblemático programa ‘El Valor de la Verdad’ tendrá como invitado a Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido en el ámbito deportivo como ‘Cri Cri’ y primo del exfutbolista Jefferson Farfán.

El exjugador se sentará en el famoso sillón rojo para dar su versión de los hechos sobre la denuncia de abuso sexual que lo persiguió durante años. “Me comienzan a tocar la puerta y me dicen 'qué pasó, qué hiciste. Has ultrajado a tal persona'”, recordó al rememorar el momento en que fue señalado, en la propia casa de Farfán.

El avance del programa también mostró un instante emotivo entre Cristian y su madre, doña Judith Guadalupe, quien lo abrazó en plena grabación. "Te amodoro. Eres mi hijo, siempre voy a estar contigo", le dijo entre lágrimas, generando gran impacto en redes.

Aunque el contenido completo de las preguntas sigue siendo un misterio, se anticipa que ‘Cri Cri’ hará fuertes revelaciones sobre la fractura en su relación con el exdelantero de Alianza Lima. “Me dolió bastante que salga de él, porque él es mi hermano”, confesó, antes de dejar en claro lo que sintió en aquel momento: “Me dio una puñalada directamente al corazón. Sentí que desenterró para apuñalarme de nuevo y enterrarlo”.

El emotivo abrazo que conmovió a todos en ‘El Valor de la Verdad’

En el adelanto del programa que se emitirá este domingo 28 de septiembre, uno de los instantes más impactantes fue el reencuentro entre Cristian ‘Cri Cri’ Martínez y su madre, Judith Guadalupe. La escena mostró el apoyo incondicional de la mujer, quien siempre defendió a su hijo.