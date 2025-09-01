Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, habla tras su liberación tras once meses en prisión y expresó su dolor por la falta de apoyo de su primo, Jefferson Farfán .

Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, volvió a hablar públicamente tras recuperar su libertad luego de once meses en prisión. El primo de Jefferson Farfán fue absuelto del proceso judicial que enfrentaba y contó cómo vivió esta dura etapa. Sin embargo, reveló su mayor dolor: que la ‘Foquita’ no haya creído en su inocencia.

‘Cri Cri’ lamenta que Farfán no crea en él

Tras recuperar su libertad, Cristian Martínez Guadalupe, conocido como Cri Cri, habló públicamente luego de ser absuelto de la acusación por violación sexual. El primo de Jefferson Farfán expresó su dolor al señalar que el exfutbolista no confió en su inocencia. “Sabes bien que no cometí ningún delito”, declaró en entrevista con el programa ‘Día D’.

Durante la conversación, Martínez Guadalupe recordó los once meses que pasó en prisión y reveló las pruebas que la Justicia tomó en cuenta para declararlo inocente. “Yo le doy las gracias a mil, él me conoce al 100. Que tú no creas en mí es muy doloroso, pero no es tan doloroso como estar once meses ahí”, comentó, visiblemente afectado.

El familiar de la ‘Foquita’ insistió en que nunca cometió el delito que se le imputaba y reiteró su mensaje hacia el exseleccionado peruano lamentando que este no crea en él. “Tú sabes bien que soy inocente, tú dentro de ti, bien al fondo, sabes que no cometí ningún delito. Lo sabes muy bien”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que entiende la reacción inicial de Jefferson Farfán, aunque cuestionó su actitud durante el proceso. “Pero a lo largo del proceso, seguir dudando de mi persona, ya es maldad”, sentenció.

Madre de ‘Cri Cri’ aclara qué pasó con el auto que Jefferson Farfán le regaló a su hijo

Cecilia Guadalupe, madre de Cristian Martínez Guadalupe, acompañó a su hijo a la salida del penal de Lurigancho tras once meses de encierro. Durante el reencuentro, fue abordada por la prensa y se le consultó sobre los bienes que alguna vez habría recibido de Jefferson Farfán.

Ante la pregunta de si aún conservaban la camioneta que el exfutbolista le obsequió a Cri Cri, ella respondió sin titubeos. “No, solamente fue un carro, que yo ya se lo devolví. Sí, yo lo devolví, nosotros no tenemos, no somos materialistas”, sostuvo con firmeza.