Daniella Cilloniz destapa momentos inéditos con Mario Hart: "Dormimos en la misma cama"

Daniella Cilloniz sorprende con confesiones sobre su amistad con Mario Hart y revela chats inéditos con Paolo Guerrero .

Daniella Cilloniz reveló el estrecho vínculo que tiene con Mario Hart. | Composición Wapa.

La exconductora Daniella Cilloniz encendió la polémica tras revelar en un pódcast detalles íntimos de su amistad con Mario Hart y contar su particular vínculo con Paolo Guerrero.

Mario es mi único amigo en la televisión”

En su reciente participación en el pódcast de Carla Chévez, Daniella Cilloniz habló sin filtros sobre la relación que mantiene con Mario Hart, a quien calificó como su único verdadero amigo en el mundo de la televisión.

“Mario ha sido un gran amigo, de los pocos que tengo, esos amigos de verdad. Con él, hemos dormido en la misma cama, pero siempre pusimos almohadas entre nosotros, acordando que cada uno miraría hacia un lado”, relató entre risas.

La comunicadora resaltó que, pese a la cercanía, jamás existió un intento de sobrepasarse: “Es el único amigo que me ha dado la televisión”. Además, contó que las familias de ambos mantienen un vínculo cercano y que sus hijos son amigos: “Valoro que me haya respetado”, subrayó.

Chats inéditos con Paolo Guerrero

La sorpresa no terminó ahí. Cilloniz recordó los mensajes que intercambió con Paolo Guerrero en 2011, luego de entrevistar a Doña Peta en el desaparecido programa Enemigos Públicos.

“Hubo saliditas, hubo su cariño. Es tierno el muchacho (Paolo), tierno (…) Fue hace como 10 años”, confesó. Incluso reveló que el ‘Depredador’ le pidió encender su cámara para conversar cara a cara, pero ella se excusó asegurando que su celular estaba malogrado.