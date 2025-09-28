Wapa.pe
Falleció Camucha Negrete a los 80 años

Daniella Cilloniz destapa momentos inéditos con Mario Hart: "Dormimos en la misma cama"

Daniella Cilloniz sorprende con confesiones sobre su amistad con Mario Hart y revela chats inéditos con Paolo Guerrero.

    Daniella Cilloniz destapa momentos inéditos con Mario Hart: "Dormimos en la misma cama"
    Daniella Cilloniz reveló el estrecho vínculo que tiene con Mario Hart. | Composición Wapa.
    Daniella Cilloniz destapa momentos inéditos con Mario Hart: "Dormimos en la misma cama"

    La exconductora Daniella Cilloniz encendió la polémica tras revelar en un pódcast detalles íntimos de su amistad con Mario Hart y contar su particular vínculo con Paolo Guerrero.

    Mario es mi único amigo en la televisión”

    En su reciente participación en el pódcast de Carla Chévez, Daniella Cilloniz habló sin filtros sobre la relación que mantiene con Mario Hart, a quien calificó como su único verdadero amigo en el mundo de la televisión.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Milett Figueroa reaparece con potente mensaje tras ruptura con Marcelo Tinelli: “No se esconde, se revela”

    “Mario ha sido un gran amigo, de los pocos que tengo, esos amigos de verdad. Con él, hemos dormido en la misma cama, pero siempre pusimos almohadas entre nosotros, acordando que cada uno miraría hacia un lado”, relató entre risas.

    La comunicadora resaltó que, pese a la cercanía, jamás existió un intento de sobrepasarse: “Es el único amigo que me ha dado la televisión”. Además, contó que las familias de ambos mantienen un vínculo cercano y que sus hijos son amigos: “Valoro que me haya respetado”, subrayó.

    Chats inéditos con Paolo Guerrero

    La sorpresa no terminó ahí. Cilloniz recordó los mensajes que intercambió con Paolo Guerrero en 2011, luego de entrevistar a Doña Peta en el desaparecido programa Enemigos Públicos.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: La grave enfermedad de Christian Rodríguez se agrava tras brutal ataque de Gustavo Salcedo

    “Hubo saliditas, hubo su cariño. Es tierno el muchacho (Paolo), tierno (…) Fue hace como 10 años”, confesó. Incluso reveló que el ‘Depredador’ le pidió encender su cámara para conversar cara a cara, pero ella se excusó asegurando que su celular estaba malogrado.

    Aunque nunca confirmó un romance, dejó en claro que existió un acercamiento más allá de lo laboral.

    SOBRE EL AUTOR:
    Daniella Cilloniz destapa momentos inéditos con Mario Hart: "Dormimos en la misma cama"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

