Amigo de Maju Mantilla exige sanción ejemplar para Gustavo Salcedo tras brutal agresión a productor de 'Arriba mi gente': "Debe pagar"

Amigo de Maju Mantilla exige prisión para Gustavo Salcedo tras la brutal agresión a Christian Rodríguez en San Isidro, un ataque presenciado por su hijo.

La reciente denuncia contra Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, ha desatado una tormenta mediática en la farándula peruana. El empresario fue señalado como responsable de atacar violentamente al productor Christian Rodríguez, episodio que dejó atónitos a televidentes y colegas.

Santi Lesmes pide cárcel para Gustavo Salcedo

El conductor de televisión y amigo cercano de Maju Mantilla, Santi Lesmes, fue claro al condenar el hecho y pidió justicia sin contemplaciones.

“Condeno cualquier acto violento contra cualquier persona. Todo el apoyo por mi parte y si lo ha agredido alguien, lo único que espero es que le caiga a esa persona todo el peso de la ley y que pague por lo que ha hecho”, declaró tajante.

Aunque evitó dar nombres directos, su pronunciamiento dejó en evidencia su respaldo hacia la víctima y su rechazo a la actitud de Salcedo.

La agresión contra Christian Rodríguez

El incidente se produjo el viernes 26 de septiembre en San Isidro, cuando Salcedo habría embestido con su camioneta el vehículo de Rodríguez y luego lo atacó físicamente frente a su esposa y a su hijo menor. El productor terminó con heridas en la cabeza y fue trasladado de urgencia a una clínica local.

La denuncia presentada por María Eugenia Vázquez, esposa de Rodríguez, detalla la violencia del ataque. “Lo derriba en la berma, rompiéndole la cabeza”, relató, asegurando que su hijo presenció todo el episodio en estado de shock.

Testigos confirman brutal ataque

Un testigo anónimo entrevistado por Magaly TV La Firme reforzó la versión de la denuncia.

“Estaba ahí afuera, cuando yo salí, el otro (Salcedo) ha venido con una camioneta y lo cerró. Más atención le tomé cuando una chica estaba gritando por auxilio. Fue abusivo porque había un menor de edad ahí en el carro, estaba asustado. Eso sí pasó, fue feo. Le metió una patada y lo tiró al piso… el otro se metió a su carro y se fue”, contó.