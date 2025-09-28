Doña Charo recordó entre lágrimas el desgarrador episodio en que arriesgó su vida para salvar a Jefferson Farfán cuando era solo un bebé.

Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, abrió su corazón al recordar pasajes dolorosos de su vida familiar. En una charla con Luis ‘Cuto’ Guadalupe en su pódcast de YouTube, relató cómo, en medio de la difícil realidad de una invasión en Villa El Salvador, vivió uno de los momentos más duros: cuando estuvo a punto de perder a su hijo siendo apenas un bebé.

Doña Charo revela cómo salvó la vida de Jefferson

La reconocida Doña Charo reveló una emotiva experiencia que marcó la infancia de su hijo, el exfutbolista Jefferson Farfán, cuando tenía apenas siete meses. En medio de un apagón, mientras lo llevaba en brazos, no advirtió un silo abierto y ambos terminaron cayendo dentro.

“Voy caminando con mi hijo y de repente caigo con Jefferson adentro. Pensé: ‘¿Cómo salgo de aquí?’. No había nadie alrededor que pudiera escucharme, ya que la casa estaba lejos”, relató con angustia. Desesperada, decidió lanzarlo fuera del hueco para salvarlo. “Lo aventé para que se salve. Yo ya había vivido bastante, pero él no”, explicó.

Tras ello, quedó atrapada y con esfuerzo logró salir, removiendo la arena que la cubría. Al liberarse, tuvo que buscar a su pequeño en la oscuridad. “Imagina buscar en la oscuridad a un bebé morenito. Temía pisarlo”, recordó. Finalmente, lo encontró con los ojos abiertos y sereno, lo estrechó en sus brazos y rompió en llanto.

Jefferson Farfán exige más de 20 años de cárcel a Cri Cri

En conversación con la periodista Kathy Sheen, el abogado Javier Muñoz informó que la acusación contra Cristian Martínez será revisada nuevamente tras su liberación, aclarando que el fallo no significa que sea inocente.

“Mi patrocinada continúa afirmando que él es el autor y ya hemos presentado la apelación. Este caso será reexaminado, ya que existen numerosos elementos probatorios que no han sido considerados”, declaró Muñoz.