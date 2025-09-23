Luis 'Cuto' Guadalupe llora al hablar de su hijo Elías, a quien no ve desde que tenía 3 años. El exfutbolista de la selección peruana reveló su dolorosa ausencia.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Luis ‘Cuto’ Guadalupe sorprendió al revelar detalles de su vida personal. El exjugador de Universitario de Deportes y la selección peruana confesó que no ha podido reencontrarse con su hijo desde que era pequeño y reveló la dura razón que los distancia.

'Cuto' Guadalupe rompe en llanto al recordar a su hijo que no ve hace 18 años

Luis ‘Cuto’ Guadalupe conmovió a todos al abrir su corazón y hablar de uno de los temas más dolorosos de su vida: la ausencia de su hijo Elías, quien vive en Bélgica y tiene 21 años. El exfutbolista fue invitado al pódcast ‘Hazme el A-guante’, conducido por Diego Penny y José Carvalho, donde terminó derramando lágrimas en medio de la charla.

El emotivo momento surgió cuando le preguntaron: “¿Qué crees que te falta aún por cumplir?”. De inmediato, su semblante cambió y, mirando hacia arriba, confesó su mayor deseo: “Bueno, si me preguntas eso, ojalá que Dios quiera que pueda cumplirlo antes de que parta de este mundo, que pueda tener la posibilidad de ver a mi hijo Elías, mi hijo de Bélgica”. La escena dejó en silencio el set mientras Penny lo consolaba tomándolo del hombro.

La conversación continuó y Carvalho le preguntó cuánto tiempo lleva sin ver a su hijo. Con la voz entrecortada, ‘Cuto’ respondió: “A mi hijo no lo veo desde que tenía 3 años. Él ahorita tiene 21 años”. Además, reveló que no existe contacto entre ellos: “Tengo cero comunicación. He viajado, he tratado de poder conversar con él y entiendo… es válido que esté decepcionado de su papá”, agregó entre lágrimas.

'Cuto' Guadalupe explica por qué no pudo ver a su hijo durante tantos años

Luis ‘Cuto’ Guadalupe relató que su ausencia en la vida de su hijo no fue intencional, sino consecuencia de obstáculos personales y profesionales que le impidieron viajar a Bélgica.