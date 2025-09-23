Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Falleció el destacado actor Hernán Romero a los 83 años

¿Por qué 'Cuto' Guadalupe no ve a su hijo desde hace 18 años? Él confiesa entre lágrimas la fuerte razón

Luis 'Cuto' Guadalupe llora al hablar de su hijo Elías, a quien no ve desde que tenía 3 años. El exfutbolista de la selección peruana reveló su dolorosa ausencia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Por qué 'Cuto' Guadalupe no ve a su hijo desde hace 18 años? Él confiesa entre lágrimas la fuerte razón
    'Cuto' Guadalupe habla de su hijo | Composición: Wapa Captura de pantalla - YouTube
    ¿Por qué 'Cuto' Guadalupe no ve a su hijo desde hace 18 años? Él confiesa entre lágrimas la fuerte razón

    Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Luis ‘Cuto’ Guadalupe sorprendió al revelar detalles de su vida personal. El exjugador de Universitario de Deportes y la selección peruana confesó que no ha podido reencontrarse con su hijo desde que era pequeño y reveló la dura razón que los distancia.

    wapa.pe

    VER MÁS: Rafael Cardozo reacciona al ver anillo de 4 mil dólares que recibió 'Cachaza' y lo compara con el que él le dio: "Yo sí he invertido bastante"

    'Cuto' Guadalupe rompe en llanto al recordar a su hijo que no ve hace 18 años

    Luis ‘Cuto’ Guadalupe conmovió a todos al abrir su corazón y hablar de uno de los temas más dolorosos de su vida: la ausencia de su hijo Elías, quien vive en Bélgica y tiene 21 años. El exfutbolista fue invitado al pódcast ‘Hazme el A-guante’, conducido por Diego Penny y José Carvalho, donde terminó derramando lágrimas en medio de la charla.

    El emotivo momento surgió cuando le preguntaron: “¿Qué crees que te falta aún por cumplir?”. De inmediato, su semblante cambió y, mirando hacia arriba, confesó su mayor deseo: “Bueno, si me preguntas eso, ojalá que Dios quiera que pueda cumplirlo antes de que parta de este mundo, que pueda tener la posibilidad de ver a mi hijo Elías, mi hijo de Bélgica”. La escena dejó en silencio el set mientras Penny lo consolaba tomándolo del hombro.

    La conversación continuó y Carvalho le preguntó cuánto tiempo lleva sin ver a su hijo. Con la voz entrecortada, ‘Cuto’ respondió: “A mi hijo no lo veo desde que tenía 3 años. Él ahorita tiene 21 años”. Además, reveló que no existe contacto entre ellos: “Tengo cero comunicación. He viajado, he tratado de poder conversar con él y entiendo… es válido que esté decepcionado de su papá”, agregó entre lágrimas.

    wapa.pe

    TE INTERESA: Mamá de Hugo García DESMIENTE que su hijo tenga una relación con Isabella Ladera: "No lo veo enamorado"

    'Cuto' Guadalupe explica por qué no pudo ver a su hijo durante tantos años

    Luis ‘Cuto’ Guadalupe relató que su ausencia en la vida de su hijo no fue intencional, sino consecuencia de obstáculos personales y profesionales que le impidieron viajar a Bélgica.

    “Cuando yo tenía que haber ido a verlo, yo estaba jugando y no pude ir. Y cuando quise ir, tenía un impedimento de salida del país. Yo luego continué con mi carrera. Los años pasaron. El año pasado fui a Bélgica a poder tener un acercamiento con mi hijo… y bueno, eso es lo único que me queda por cumplir en lo personal”, confesó el exfutbolista, sin dar mayores detalles sobre ese encuentro. Además, aseguró que espera volver a visitarlo este año para concretar el ansiado reencuentro.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Por qué 'Cuto' Guadalupe no ve a su hijo desde hace 18 años? Él confiesa entre lágrimas la fuerte razón
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Se filtra VIDEO INÉDITO que revela cómo es el VERDADERO TRATO entre Susana Alvarado y Briela Cirilo

    Alejandra Baigorria se quiebra tras alcanzar importante logro en Brasil representando al Perú: “No fue fácil”

    Falleció el destacado actor Hernán Romero a los 83 años

    Se revela la DESGARRADORA RAZÓN que destruyó el matrimonio de Federico Salazar con Carol Núñez para siempre

    Andrea San Martín arremete en vivo contra Jean Paul Santa María por burlas: "He venido a trabajar a diferencia tuya"

    Lo más vistos en Farándula

    Gustavo Salcedo enternece con cariñoso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de escándalo: “Estaré a tu lado”

    Hermana de Daniela Darcourt rompe el silencio y expone su verdad sobre relación con la salsera: "Es complicado"

    Magaly Medina destapa la verdadera razón por la que María Pía habría continuado en ‘MQM’: "Hay que reconocer"

    Amigo de Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "De cobardes"

    Florcita Polo tira indirecta y deja en ridículo a Néstor tras su llanto en TV: “Yo sí salgo adelante sin escándalos”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;