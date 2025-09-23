Los rumores sobre un romance entre Hugo García e Isabella Ladera fueron aclarados por Fabiola Silva, madre del exchico reality, en el programa 'América Hoy'.

Los rumores sobre un supuesto romance entre Hugo García e Isabella Ladera llegaron a oídos de la madre del exchico reality, quien decidió aclarar la situación. Fabiola Silva fue entrevistada por el programa ‘América Hoy’ y respondió de manera directa sobre el vínculo de su hijo con la influencer venezolana. Su declaración dejó en claro cuál es la verdadera relación entre ambos y sorprendió a los seguidores de la pareja.

Mamá de Hugo García aclara rumores sobre Isabella Ladera

Fabiola Silva, madre de Hugo García, decidió poner fin a las especulaciones sobre el vínculo de su hijo con la influencer Isabella Ladera. La empresaria fue abordada por las cámaras de ‘América Hoy’ y explicó que entre ellos no hay romance.

“No. Hugo no está en ninguna relación. Son buenos amigos, nada más”, declaró, descartando que exista algo más que amistad.

Incluso cuando se le mencionó que los han visto juntos de la mano, Fabiola restó importancia al gesto. “Yo con mis amigos me agarro de la mano, me juego, pero no necesariamente hay una relación”, respondió con naturalidad.

“Hay una relación de amistad, de apoyo, pero no sentimental”, reiteró. “Nada, absolutamente nada de nada. Si es que sucede algo, me lo va a contar y todo el mundo lo va a saber”, agregó con firmeza.

Para la mamá del exchico reality, Hugo se encuentra en un buen momento personal. “No es que haya una relación entre los dos. Hugo está bien grande, ya sabe lo que hace y es la decisión que él tome. La decisión que tomó ahora es apoyar a su amiga. Están juntos y apoyándose”, sentenció.

Mamá de Hugo García opina sobre un posible romance de su hijo

Durante la entrevista, Fabiola Silva no solo aclaró que Hugo García e Isabella Ladera son amigos, sino que también fue consultada sobre la posibilidad de que en el futuro surja algo más entre ellos.