Abogado de Farfán FILTRÓ identidad de la víctima EN VIVO y Magaly enfurece | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Javier Muñoz, abogado de Jefferson Farfán, causó gran polémica al presentarse en el programa “Amor y Fuego”, donde sorprendió al pedir a Gigi Mitre leer en vivo los chats entre “La Foquita”, su primo ‘Cri Cri’ y la joven de 19 años que lo denunció por abuso. Lo más controvertido fue que, en medio de la lectura, el letrado insistió en que se mencionara la identidad de la víctima, un hecho que generó indignación y que posteriormente fue duramente criticado por Magaly Medina.

Magaly arremete contra el abogado

En su programa “Magaly TV: La Firme”, la periodista cuestionó la actitud de Muñoz, calificándola como imprudente y revelando que insistió en que Gigi Mitre leyera la parte exacta del chat donde aparecía el nombre de la denunciante. Aunque la conductora advirtió sobre el riesgo de exponerla, el abogado pidió hacerlo de todas maneras.

Según Medina, este acto representa una falta de cuidado hacia la víctima, pues hasta el momento ningún medio había revelado públicamente su identidad. “Algo que ningún medio de comunicación hizo (…) nunca mencionamos el nombre de la supuesta víctima. El mismo abogado que defiende a la joven la expuso en televisión”, señaló indignada la conductora.

Conversaciones inéditas entre ‘Cri Cri’ y Farfán

Durante el programa, Muñoz mostró mensajes en los que ‘Cri Cri’ le explicaba a su primo qué debía suceder durante el acto para ser considerado abuso, lo que levantó sospechas de que había planificado su defensa con antelación.

“¿Qué hablas primo? ¿Sangre de dónde? Tiene que haber contacto de hombre a mujer y eyaculación”, escribió Guadalupe, frase que encendió las alarmas del abogado.