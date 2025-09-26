Wapa.pe
'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

Abogado de Jefferson Farfán revela la real reacción de Doña Charo tras afirmarse que apoyaba a ‘Cri Cri’

El abogado Javier Muñoz afirmó que Doña Charo en ningún momento manifestó apoyo a su sobrino 'Cri Cri' y sostuvo que la madre de Jefferson Farfán reaccionó con indignación.

    En el programa Amor y fuego, el abogado Javier Muñoz, representante legal de la víctima en el proceso que involucra a un familiar de Jefferson Farfán, salió a desmentir las afirmaciones de Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri Cri’. Según indicó, Doña Charo Guadalupe nunca le brindó su apoyo ni le dijo que “cree en su inocencia”.

    “Este muchacho asegura que su tía le dijo: ‘Yo creo en ti’. Eso es totalmente falso, no corresponde a la verdad. Nunca lo han apoyado”, expresó Muñoz en conversación con Gigi Mitre.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Abogado de Jefferson Farfán filtra insólitos chats de ‘Cri Cri’ con jovencita y futbolista

    El abogado subrayó que dichas declaraciones incomodaron profundamente a Doña Charo, quien reaccionó con indignación al escuchar que se le atribuía un respaldo inexistente.

    Abogado de Farfán precisa que Doña Charo se indignó por lo dicho por ‘Cri Cri’

    Muñoz explicó que la única relación entre Doña Charo y la madre de Martínez Guadalupe, Cecilia, es que son hermanas, lo cual no implica apoyo hacia su sobrino. “Lo que sí es cierto es que las señoras se comunican, porque son familia. Pero ella nunca lo ha apoyado. Por fuente directa te lo digo: la señora se indignó mucho por esa declaración que él dio en una entrevista”, enfatizó.

    El letrado reiteró que Doña Charo nunca se pronunció a favor de ‘Cri Cri’, pese a que este aseguró lo contrario en varios programas de televisión. Además, recordó que ya se presentó una apelación contra la decisión judicial que dejó libre al acusado tras la denuncia de abuso sexual. “Estamos seguros con todos los documentos ingresados, que esto se va a revertir”, agregó.

