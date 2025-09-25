Wapa.pe
Abogado de Jefferson Farfán filtra insólitos chats de 'Cri Cri' con jovencita y futbolista

Abogado de Jefferson Farfán filtra insólitos chats de ‘Cri Cri’ con jovencita y futbolista

Representante legal de Jefferson Farfán reveló conversaciones inéditas entre ‘Cri Cri’ y la jovencita de 19 años que habría sido abusada. 

    Abogado de Jefferson Farfán filtra insólitos chats de ‘Cri Cri’ con jovencita y futbolista
    Abogado de Jefferson Farfán FILTRA insólitos chats de ‘Cri Cri’ con jovencita y Farfán | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Abogado de Jefferson Farfán filtra insólitos chats de ‘Cri Cri’ con jovencita y futbolista

    Javier Muñoz, abogado de Jefferson Farfán, estuvo presente en el programa “Amor y Fuego”, donde sorprendió al mostrar conversaciones nunca antes vistas entre el exfutbolista, su primo Cristian Guadalupe, conocido como ‘Cri Cri’, y la joven de 19 años que lo denunció por abuso en la mansión de “La Foquita” hace un año.

    Chats inéditos salen a la luz

    Durante la emisión, Muñoz recalcó que la denunciante no mintió al señalar a ‘Cri Cri’ como responsable del abuso, ocurrido en la vivienda de Farfán. Según el letrado, el hijo de doña Cecilia Guadalupe habría planificado todo de manera premeditada, ya que ingresó al cuarto de la joven en pleno uso de sus facultades, sin estar bajo efectos del alcohol.

    Además, el abogado desmintió la versión que señalaba que ‘Cri Cri’ fue inmediatamente a la comisaría al enterarse de la acusación. Por el contrario, mostró mensajes donde este le explicaba a su primo qué debía ocurrir para que el hecho fuera considerado violación.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: ¿Se cancela 'El Valor de la Verdad' con el primo de Farfán? Se destapa la cláusula que le impediría hablar en TV

    “¿Qué hablas primo? ¿Sangre de dónde? Tiene que haber contacto de hombre a mujer y eyaculación”, escribió Guadalupe, lo que indignó a Muñoz, quien recalcó que esos actos no son requisitos para tipificar una agresión sexual.

    El abogado también reveló que ‘Cri Cri’ escribió a la joven al no recibir respuesta de Fa-namente al tanto de lo que había sucedido en el cuarto de la víctima.

    Carta notarial contra ‘Cri Cri’

    Tras la difusión del adelanto de-, don--de se anuncia la participación de ‘Cri Cri’, la productora Verónica Alcántara (de Chimi Churri) mostró una carta notarial enviada por la defensa de la familia Farfán. En este documento, se le prohíbe pronunciarse sobre la denuncia y sobre la identidad de la joven afectada.

    “El impedimento y prohibición al denunciado de brindar declaraciones y dar entrevistas en cualquier medio de comunicación nacional e internacional. (…) En caso de incumplimiento, será denunciado penalmente por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad”, señala el escrito.

