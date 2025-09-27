Wapa.pe
Gustavo Salcedo se confiesa tras agredir a exproductor de Arriba mi Gente: “¿Bien merecido, no crees?”

Magaly Medina mostró chats inéditos donde Gustavo Salcedo habló tras golpear a Christian Rodríguez, exproductor de Arriba mi gente.

    Gustavo Salcedo | Composición Wapa | Instagram
    Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, está en el ojo de la tormenta tras ser acusado de agredir violentamente a Christian Rodríguez, exproductor de Arriba mi Gente. El empresario y exdeportista peruano no solo quedó expuesto por las fuertes acusaciones, sino también por la polémica respuesta que dio al ser cuestionado. En el programa de Magaly Medina se revelaron chats inéditos donde Salcedo evitó referirse al ataque, pero dejó una indignante frase: “se lo tenía bien merecido”.

    Gustavo Salcedo responde tras agresión a Christian Rodríguez

    El reportero de investigación de Magaly TV: La firme le recordó a Gustavo Salcedo que él había sido el protagonista de la agresión contra el exproductor de Latina. Pese a ello, el esposo de Maju Mantilla no confirmó ni rechazó de manera directa la versión, aunque señaló que los golpes a Christian Rodríguez “se los tenía bien merecido” y dio por cerrado el tema.

    ¿Bien merecido, no crees? Pero como te digo ya está este tema cerrado para mí”, escribió Salcedo en un chat revelado en el programa de ATV. Posteriormente agregó: “Bueno, siempre dije la verdad. Pero como te dije ya no voy a declarar más. Que le pregunten a él y que responda él. Yo seré un espectador más. Por eso prefiero mantenerme al margen”, fue la inusual respuesta del exdeportista.

    Magaly Medina insinúa conmoción cerebral en Rodríguez

    Durante la emisión de su programa, Magaly Medina afirmó que Christian Rodríguez habría sufrido una conmoción cerebral tras golpearse la cabeza contra el suelo, consecuencia de la agresión de Gustavo Salcedo. La periodista indicó que, debido a ello, en los próximos días el productor acudirá a una clínica para someterse a exámenes y descartar alguna lesión cerebral.

    Asimismo, la conductora arremetió contra el esposo de Maju Mantilla con fuertes comentarios. “Atacar a un hombre indefenso, acompañado solo con su esposa e hijo, pudo haber sido mucho peor. Lo dejó sangrando ante la mirada de su pequeño”, expresó con indignación. “Si te quito a tu esposa, es un problema que tienes que resolverlo contigo y ella. Tu furia no te la vas a desfogar con la persona que estuvo entre los dos”, sentenció.

