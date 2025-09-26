Christian Rodríguez reveló que la persona que lo atacó sería el aun esposo de Maju Mantilla , Gustavo Salcedo.

Christian Rodríguez Portugal, productor de Arriba mi gente y señalado por Gustavo Salcedo como el hombre con el que Maju Mantilla habría tenido un romance, fue víctima de un violento atentado la tarde del viernes 26 de septiembre. El hecho se registró en los exteriores del Estudio Canelo, en San Borja, cuando se disponía a subir a su camioneta.

Brutal ataque en San Borja

Según información difundida por El Popular, Rodríguez se encuentra internado en la Clínica Ricardo Palma luego de que dos sujetos lo interceptaran y lo golpearan con tal violencia que terminaron por abrirle la cabeza. “Le están cociendo la cabeza”, revelaron fuentes cercanas al productor sobre la gravedad de las lesiones.

De acuerdo con Trome, el ataque habría ocurrido frente a su esposa y a su hijo de 10 años, lo que agrava aún más el impacto de la escena. La identidad de su pareja se mantiene bajo reserva, aunque se sabe que ella ha sido mencionada en medio de la controversia mediática que involucra a Maju Mantilla.

Las advertencias previas

El violento atentado no habría sido un hecho aislado. Personas cercanas aseguraron que tanto Rodríguez como la madre de su hijo venían recibiendo mensajes intimidantes desde hace un tiempo, los cuales alertaban sobre un posible ataque. “Al punto de recibir una corona fúnebre”, detallaron fuentes de Trome.

Antecedentes de agresiones

Este no sería el primer episodio de violencia contra el productor de televisión. En el 2023 ya había sido víctima de una agresión en el Malecón de Miraflores, lo que demuestra que su entorno se ha visto marcado por episodios similares.

Investigación en curso