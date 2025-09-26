Magaly Medina expresó su sorpresa al señalar que fue el propio abogado de la agraviada quien expuso su identidad y recomendó a Jefferson Farfán tomar medidas al respecto. ¿Cuál fue su comentario?

¡Increíble pero cierto! El jueves 25 de septiembre, el abogado de la joven que denunció a Cristian Guadalupe estuvo como invitado en el programa Amor y Fuego, donde terminó solicitando que la conductora Gigi Mitre leyera la identidad de su patrocinada.

Ante esto, Magaly Medina no ocultó su sorpresa por lo ocurrido y lanzó una recomendación a Jefferson Farfán.

Magaly Medina aconseja a Jefferson Farfán tras revelación de identidad de la denunciante de 'Cri Cri'

Durante su programa Magaly TV La Firme, la periodista cuestionó que fuera precisamente la defensa legal de la víctima quien terminara exponiendo su nombre en televisión, cuando anteriormente habían enviado una carta notarial para impedir que ‘Cri Cri’ lo hiciera en su aparición en El valor de la verdad. En ese sentido, criticó el accionar del abogado y tomó una decisión al respecto.

"El abogado Javier Muñoz, que prohíbe hablar de la identidad, que no se puede revelar el nombre, hizo algo increíble en el programa que conducía Gigi Mitre. (...) El dijo 'lo que tememos es que el fin de semana se conozca el nombre de mi patrocinada'. Tres segundos después le dice a Gigi que lea y en la parte que lee se señalaba la identidad de la supuesta víctima. El mismo abogado la expuso en televisión. Yo que Farfán lo despido", señaló Magaly con seriedad.

Además, anunció que no mostrará más información que pueda exponer a la víctima, quien cuenta con el respaldo de Jefferson Farfán, y decidió no difundir el audio de la entrevista en la que se reveló su identidad. "Es una cosa que no voy a poner lo que dijo al aire porque ya de por sí me parece bastante fuera de lugar. Hizo algo que ningún medio hizo, habló de detalles", agregó.

Abogado expone mensaje de 'Cri Cri' a Jefferson Farfán