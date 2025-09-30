Gustavo Salcedo y la razón detrás de NO ABANDONAR la casa que comparte con Maju Mantilla: "Ella cometió el error"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tras las críticas que ha recibido por seguir residiendo en la misma casa que su aún esposa Maju Mantilla, el deportista olímpico Gustavo Salcedo ha generado múltiples especulaciones sobre su relación y las decisiones que lo mantienen en el hogar. La productora Verónica Alcántara reveló detalles clave en su programa Chimi Churri sobre los motivos que lo llevan a no retirarse, aunque se desconoce si intentarán reconciliarse tras la agresión al productor Christian Rodríguez.
El motivo que Gustavo Salcedo dio para no irse de la casa
Durante la transmisión, Alcántara compartió la conversación que tuvo con Salcedo, en la que le preguntó directamente por qué no abandona la vivienda, pese a haber anunciado su separación. Según su relato, la decisión está vinculada a lo que él considera una traición de Maju Mantilla.
"Sí, así paro todos los días (pensando en dónde está y si es verdad lo que dice). Lo primero que me dijo fue que lo que él quería es que Maju se vaya de la casa porque ella había cometido el error. Porque si esto hubiera sido al revés, si a él lo hubieran chapado con una infidelidad, que él lo niega. Él me dijo lo que quiero es eso y también quedarse con los nenes porque sentía que lo cuidaría mejor que Maju", contó Alcántara.
La productora también defendió a Salcedo frente a las imágenes que circulan y que lo señalaban como infiel, captadas por Magaly TV La Firme: "Si nos ponemos a ver las imágenes, no hay ni un beso, ni un abrazo, no hay nada. Él es infiel porque Magaly dijo que fue infiel", aclaró.
La separación anunciada y la comunicación con Maju Mantilla
Alcántara explicó además que el comunicado de separación de Salcedo surgió tras intentar poner límites claros con Maju:
"Él mandó el comunicado porque él le advirtió a Maju: 'No quiero ninguna comunicación con el productor. Ya me sacaste los cachos otra vez con este tipo. Te perdono, volteamos la página, lo que quieras. No quiero comunicación'… Pero él encuentra comunicación, por eso es que saca el comunicado", reveló la productora.