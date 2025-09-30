Wapa.pe
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Ana Siucho toma CONTUNDENTE MEDIDA tras lágrimas de mamá de Edison Flores por no ver a sus NIETAS

Tras las lágrimas de Alicia Peralta por la ruptura de Edison Flores y Ana Siucho, y por la distancia con sus nietas, la exesposa de 'Orejitas' habría reaccionado fuerte.

    Ana Siucho toma CONTUNDENTE MEDIDA tras lágrimas de mamá de Edison Flores por no ver a sus NIETAS
    Ana Siucho y mamá de Edison Flores
    Ana Siucho toma CONTUNDENTE MEDIDA tras lágrimas de mamá de Edison Flores por no ver a sus NIETAS

    Alicia Peralta, madre de Edison Flores, conmovió al público al quebrarse en llanto al recordar la separación de su hijo y Ana Siucho, ocurrida en junio de este año.

    Durante su testimonio, reveló la dura depresión que atravesó el futbolista y ella misma, sobre todo después de que la exesposa de ‘Orejitas’ se mudara a Estados Unidos, dificultando así el contacto con sus únicas nietas. ¿Habrán impactado estas declaraciones en Ana?

    Ana Siucho habría tomado drástica decisión tras las palabras de su exsuegra

    La señora Peralta participó junto a su hijo en el podcast Denganche, donde sorprendió al hablar por primera vez públicamente de la ruptura, confirmada meses atrás por el propio jugador.

    Entre lágrimas, relató que estuvo siempre al lado de Edison en los momentos más duros de la separación y de la lejanía con sus hijas. “Yo traté de acompañarlo, incluso iba sola a los partidos y me quedaba hasta el final para volver juntos. Lo veía mal, pero son cosas que ya están pasando (…) No veía a mis nietas”, expresó con la voz entrecortada, mientras el deportista permanecía en silencio.

    Tras sus declaraciones, se cuestionó la falta de acercamiento de Siucho con la familia de su exesposo. Sin embargo, la médica sorprendió al seguir los mismos pasos que Edison tras anunciar su separación: decidió cerrar sus redes sociales.

    Ana Siucho cierra cuenta
    Ana Siucho cierra cuenta

    Actualmente, el perfil de Ana Siucho aparece como “no disponible”, a pesar de que en él solía compartir recuerdos de su matrimonio, así como pasajes de su vida familiar y de sus embarazos.

    Con esta medida, Siucho buscaría alejarse de la polémica y mantener un bajo perfil, pese a que semanas atrás se mostraba recuperada y enfocada en una nueva etapa. ¿Fue la confesión de su exsuegra lo que la llevó a dar este paso?

    Ana Siucho toma CONTUNDENTE MEDIDA tras lágrimas de mamá de Edison Flores por no ver a sus NIETAS
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza.

