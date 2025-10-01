Wapa.pe
Maju Mantilla se pronuncia tras fuerte agresión de su aun esposo contra productor de Latina

Maju Mantilla no se quedó callada tras el ataque de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez, productor de Latina. 

    La controversia en torno a Maju Mantilla y Gustavo Salcedo no se detiene. La modelo y exreina de belleza decidió pronunciarse frente a las cámaras de Amor y Fuego luego de que su esposo fuera acusado de agredir físicamente al productor Christian Rodríguez, hecho que reavivó los rumores de una supuesta infidelidad en su matrimonio.

    Maju Mantilla habla tras agresión de Gustavo Salcedo a productor

    Tras arribar de Trujillo, Maju fue interceptada por los reporteros de Willax TV, quienes registraron su reacción ante el escándalo que la envuelve desde hace semanas. Si bien su imagen se ha visto afectada por los comentarios sobre una presunta infidelidad, la situación escaló cuando Gustavo Salcedo atacó a su exproductor en plena vía pública.

    “Estoy sorprendida, angustiada con lo que se está viviendo. Me da muchísima pena que mi esposo, el padre de mis hijos, esté envuelto en algo tan terrible”, declaró la conductora con un tono serio y notoriamente afectada.

    El adelanto difundido solo evidencia la preocupación que siente por la complicada situación de su pareja, aunque no se sabe aún si se pronunció respecto a Christian Rodríguez, quien lo denunció y lo acusó de haberlo amenazado gravemente.

    Productora revela motivo detrás del comunicado de Gustavo Salcedo

    Por su parte, Verónica Alcántara, productora del programa Chimi Churri, reveló la versión de Gustavo sobre por qué decidió publicar el comunicado oficial en el que anunciaba su separación de Maju Mantilla. Según su testimonio, el empresario tomó esa decisión luego de que ella incumpliera una promesa.

    “Él le dijo a Maju: ‘No quiero ninguna comunicación con el productor. Ya me fuiste infiel otra vez con él. Te perdono, pasemos la página, pero no quiero contacto’. Y al encontrar nuevamente comunicación, es que saca el comunicado”, aseguró Alcántara.

    Maju Mantilla se pronuncia tras fuerte agresión de su aun esposo contra productor de Latina
    Brenda Quiroz

    Brenda Quiroz

Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL.

