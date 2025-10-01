Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Abogada de Jefferson impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

Gustavo Salcedo rompe el silencio sobre la agresión a Christian Rodríguez con insólito mensaje: "Me da risa"

El esposo de Maju Mantilla ofreció disculpas al productor, pero a la vez restó validez a parte de la denuncia, señalando que actuó de manera impulsiva y que no todo lo difundido refleja lo que realmente pasó.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gustavo Salcedo rompe el silencio sobre la agresión a Christian Rodríguez con insólito mensaje: "Me da risa"
    Gustavo Salcedo rompe el silencio sobre la agresión a Christian Rodríguez
    Gustavo Salcedo rompe el silencio sobre la agresión a Christian Rodríguez con insólito mensaje: "Me da risa"

    El caso de Gustavo Salcedo y la agresión contra el productor Christian Rodríguez ha acaparado la atención mediática, sobre todo después de las declaraciones que brindó el esposo de Maju Mantilla en el programa Amor y Fuego.

    Salcedo reconoció haber golpeado a Christian Rodríguez en un hecho ocurrido el 26 de septiembre frente al estudio Canelo, situación registrada por las cámaras de seguridad y difundida luego por programas como América Hoy.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gustavo Salcedo habría agredido a otra persona: el IMPACTANTE testimonio que deja mal parado a ex de Maju

    Las grabaciones muestran que Salcedo llegó en su camioneta y chocó contra el auto estacionado de Rodríguez, donde se encontraban su esposa y su hijo de 11 años. Acto seguido, bajó del vehículo, se dirigió hacia el productor y lo sujetó con fuerza, llevándolo hasta la berma, donde lo agredió en repetidas ocasiones. La pelea terminó solo con la intervención de terceros, quienes tuvieron dificultades para separarlos de inmediato.

    Pide disculpas, pero rechaza acusaciones de violencia

    En su testimonio para Amor y Fuego, Salcedo afirmó: “Vi la denuncia y me da risa, porque no todo lo que se dice ahí es cierto. Yo no me escondo detrás de nadie, sobre el acto puntual no lo minimizo, yo merecía una disculpa por todo lo que se me hizo, pero no estoy dispuesto a que se haga más novelas de mi vida”.

    De esta manera, aceptó la agresión y ofreció disculpas públicas a Christian Rodríguez y a su familia, aunque sostuvo que parte de lo narrado no refleja la realidad.

    También explicó que el choque con el vehículo de Rodríguez no fue intencional, atribuyéndolo a problemas visuales: “No me di cuenta de lo que pasó, soy corto de vista. No justifico la violencia, no estuvo bien. Seguro que cualquiera en mi posición también reaccionaba así”.

    Esta declaración generó controversia, ya que dio a entender que actuó de forma impulsiva ante una situación límite.

    Además, negó estar vinculado con las acusaciones por amenazas o por el envío de una corona fúnebre a la casa de Rodríguez, pidiendo no mezclar hechos distintos: “Hay un montón de cosas que se han dicho que no son de verdad, cosas de Maju, han metido en un mismo saco todo y hay que separar la paja del trigo. Le pido disculpas a esa persona, a su familia”, expresó en la entrevista.

    En cuanto a su vida privada, recalcó que en su relación con Maju Mantilla nunca existió maltrato: “En mi casa jamás ha existido la violencia”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gustavo Salcedo rompe el silencio sobre la agresión a Christian Rodríguez con insólito mensaje: "Me da risa"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    ¿Said Palao sorprende al revelar por error EMBARAZO de Alejandra Baigorria? “No sabemos si es hombre o mujer”

    Abogada de Jefferson Farfán impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

    Ana Siucho toma CONTUNDENTE MEDIDA tras lágrimas de mamá de Edison Flores por no ver a sus NIETAS

    'Cri Cri' LLORA al confesar que Farfán lo habría acusado de consumir sustancias ilícitas: "Me dolió que salga de él"

    Gustavo Salcedo y la razón detrás de NO ABANDONAR la casa que comparte con Maju Mantilla: "Ella cometió el error"

    Lo más vistos en Farándula

    Primo de Farfán admite que administraba sus cuentas bancarias y hacía FUERTES RETIROS: "Miraba esos ceros y él no se asombraba"

    Arrestan a Ángel Calvo, titiritero de Nicolasa, y a la madre de su hijo tras denuncias mutuas de agresión

    Maju Mantilla rompe su silencio si alguna vez Gustavo Salcedo fue VIOLENTO con ella y habla de sus hijos tras ataque a productor

    Esto fue lo que hizo Pamela López tras filtrarse que Christian Cueva dejó casa donde vive con Pamela Franco por ella

    Christian Cueva sorprende al publicar ecografía en medio de rumores de embarazo de Pamela Franco: "Dios te guarde"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cuponidad Productos

    Juego de cuchillos marca OSTER modelo Santoku . INCLUYE DELIVERY!

    PRECIO

    S/ 46.90
    Comprar

    Ricardo Gozzing Chacarilla

    Alisado Gold Keratin + corte de puntas en Ricardo Gozzing Estilistas Chacarilla

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;