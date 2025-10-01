El esposo de Maju Mantilla ofreció disculpas al productor, pero a la vez restó validez a parte de la denuncia, señalando que actuó de manera impulsiva y que no todo lo difundido refleja lo que realmente pasó.

El caso de Gustavo Salcedo y la agresión contra el productor Christian Rodríguez ha acaparado la atención mediática, sobre todo después de las declaraciones que brindó el esposo de Maju Mantilla en el programa Amor y Fuego.

Salcedo reconoció haber golpeado a Christian Rodríguez en un hecho ocurrido el 26 de septiembre frente al estudio Canelo, situación registrada por las cámaras de seguridad y difundida luego por programas como América Hoy.

Las grabaciones muestran que Salcedo llegó en su camioneta y chocó contra el auto estacionado de Rodríguez, donde se encontraban su esposa y su hijo de 11 años. Acto seguido, bajó del vehículo, se dirigió hacia el productor y lo sujetó con fuerza, llevándolo hasta la berma, donde lo agredió en repetidas ocasiones. La pelea terminó solo con la intervención de terceros, quienes tuvieron dificultades para separarlos de inmediato.

Pide disculpas, pero rechaza acusaciones de violencia

En su testimonio para Amor y Fuego, Salcedo afirmó: “Vi la denuncia y me da risa, porque no todo lo que se dice ahí es cierto. Yo no me escondo detrás de nadie, sobre el acto puntual no lo minimizo, yo merecía una disculpa por todo lo que se me hizo, pero no estoy dispuesto a que se haga más novelas de mi vida”.

De esta manera, aceptó la agresión y ofreció disculpas públicas a Christian Rodríguez y a su familia, aunque sostuvo que parte de lo narrado no refleja la realidad.

También explicó que el choque con el vehículo de Rodríguez no fue intencional, atribuyéndolo a problemas visuales: “No me di cuenta de lo que pasó, soy corto de vista. No justifico la violencia, no estuvo bien. Seguro que cualquiera en mi posición también reaccionaba así”.

Esta declaración generó controversia, ya que dio a entender que actuó de forma impulsiva ante una situación límite.

Además, negó estar vinculado con las acusaciones por amenazas o por el envío de una corona fúnebre a la casa de Rodríguez, pidiendo no mezclar hechos distintos: “Hay un montón de cosas que se han dicho que no son de verdad, cosas de Maju, han metido en un mismo saco todo y hay que separar la paja del trigo. Le pido disculpas a esa persona, a su familia”, expresó en la entrevista.