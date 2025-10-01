Wapa.pe
Abogada de Jefferson impacta en vivo al confesar si denunciante tuvo romance con 'Cri Cri'

Gustavo Salcedo habría agredido a otra persona: el IMPACTANTE testimonio que deja mal parado a ex de Maju

Una nueva acusación en contra del empresario. Eduardo Ode denunció a Gustavo Salcedo por agresión física: “Me rompió la mandíbula” y muestra fotos de las lesiones que sufrió.

    Al parecer, no es la primera vez que Salcedo tiene actitudes violentas con terceros. | Composición Wapa.
    Un nuevo escándalo rodea al empresario y aún esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, luego de que Eduardo Ode revelara públicamente una presunta agresión que sufrió en julio de 2023. Según Ode, el empresario lo golpeó con tal fuerza que terminó con la mandíbula fracturada.

    “Eran las 6 de la tarde, entran dos tipos en moto, me acerco y le digo: ‘Disculpe señor, ¿quién es usted?, ¿por qué entra así haciendo polvo?’ y me responde: ‘Yo soy Gustavo Salcedo’. Saltó encima mío y caí metro y medio al suelo”, relató la víctima frente a las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’.

    Denuncia y pruebas de la agresión

    El incidente, registrado en el acta policial del 30 de julio de 2023 en la comisaría de Santa Eulalia, fue presentado por Ode junto con fotografías de sus lesiones y la denuncia correspondiente.

    “Sentí que se rompió mi hombro, me empezó a agredir en la cara y me golpeó tanto que me fracturó la mandíbula. Me internaron en la clínica, me pusieron placas de titanio y tuvieron que extraer un pedazo de hueso”, aseguró Ode, mostrando las secuelas de la presunta agresión.

    Ode critica la actitud de Salcedo

    El denunciante también cuestionó la conducta de Salcedo durante los procedimientos legales, acusándolo de negar los hechos pese a las pruebas presentadas.

    “Nunca reconoció que me pegó, es un cínico todavía. Apeló nuevamente y nunca pagó. Estoy dando la cara porque no puede estar en la calle una persona así. He visto cómo agredió también a Christian Rodríguez y seguramente en casa era igual”, concluyó tajantemente.

    ;