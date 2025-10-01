Gustavo Salcedo habría agredido a otra persona: el IMPACTANTE testimonio que deja mal parado a ex de MajuÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Un nuevo escándalo rodea al empresario y aún esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, luego de que Eduardo Ode revelara públicamente una presunta agresión que sufrió en julio de 2023. Según Ode, el empresario lo golpeó con tal fuerza que terminó con la mandíbula fracturada.
“Eran las 6 de la tarde, entran dos tipos en moto, me acerco y le digo: ‘Disculpe señor, ¿quién es usted?, ¿por qué entra así haciendo polvo?’ y me responde: ‘Yo soy Gustavo Salcedo’. Saltó encima mío y caí metro y medio al suelo”, relató la víctima frente a las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’.
Denuncia y pruebas de la agresión
El incidente, registrado en el acta policial del 30 de julio de 2023 en la comisaría de Santa Eulalia, fue presentado por Ode junto con fotografías de sus lesiones y la denuncia correspondiente.
“Sentí que se rompió mi hombro, me empezó a agredir en la cara y me golpeó tanto que me fracturó la mandíbula. Me internaron en la clínica, me pusieron placas de titanio y tuvieron que extraer un pedazo de hueso”, aseguró Ode, mostrando las secuelas de la presunta agresión.
Ode critica la actitud de Salcedo
El denunciante también cuestionó la conducta de Salcedo durante los procedimientos legales, acusándolo de negar los hechos pese a las pruebas presentadas.
“Nunca reconoció que me pegó, es un cínico todavía. Apeló nuevamente y nunca pagó. Estoy dando la cara porque no puede estar en la calle una persona así. He visto cómo agredió también a Christian Rodríguez y seguramente en casa era igual”, concluyó tajantemente.