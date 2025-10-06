Se revelaron pruebas de acoso del esposo de Maju Mantilla contra Christian Rodríguez que habrían afectado la carrera del productor en 'Arriba Mi Gente'.

El conflicto entre Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, y el productor Christian Rodríguez sigue escalando. Una nueva investigación ha sacado a la luz pruebas que revelarían un presunto acoso sostenido durante varios meses. Entre las evidencias figuran mensajes intimidantes, amenazas y situaciones que habrían afectado directamente la vida laboral del productor. Todo apunta a que la presión habría sido determinante para su salida del programa ‘Arriba Mi Gente’.

Las pruebas que revelarían el acoso de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez

El caso que involucra a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, y al productor Christian Rodríguez, continúa revelando nuevos y preocupantes detalles. Según una reciente investigación difundida en el programa 'Día D', la defensa del productor sostiene que el acoso ejercido por Salcedo no solo habría sido constante, sino que incluso habría influido en su decisión de renunciar al programa ‘Arriba Mi Gente’.

De acuerdo con la abogada Gabriela Navarro, su patrocinado fue víctima de un hostigamiento sostenido desde marzo de este año. Durante ese tiempo, Salcedo habría enviado múltiples mensajes amenazantes con el fin de que Rodríguez abandonara su puesto en Latina. “Yo no sé qué quería él, dice temas como ‘da la cara’, en otros mensajes él lo coacciona a que deje el trabajo en el que se encontraba en ese momento (...). Esto es un delito que se viene cometiendo desde marzo de este año”, explicó la letrada en diálogo con el dominical.

La defensa presentó como evidencia una serie de chats intimidantes, testimonios, una corona fúnebre enviada al nombre de Rodríguez y relatos de enfrentamientos previos. Todo ello, respaldado por las declaraciones del propio productor y su esposa, quienes aseguraron haber vivido bajo una fuerte tensión emocional.

Uno de los mensajes más alarmantes deja entrever la gravedad de la situación: “Por culpa del maricón que no sale a dar la cara. Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después que no diga que no estaba advertido. No bromeo”, habría escrito Salcedo, según los documentos presentados ante la Fiscalía.

El acoso, sin embargo, no se habría limitado al plano digital. Navarro relató que el empresario tuvo varios encuentros agresivos con Rodríguez antes de la golpiza que lo dejó herido en la cabeza. Primero, un altercado mientras ambos corrían por el malecón de Miraflores; luego, una persecución en bicicleta cargada de insultos; y finalmente, el violento ataque frente a una notaría, cuando Salcedo impactó su vehículo contra el del productor.

Para la defensa, los hechos configuran un patrón claro de hostigamiento y violencia. Navarro sostiene que las amenazas buscaban aislar a Rodríguez y apartarlo de su carrera televisiva. “Las coacciones fueron directas. La intención era que dejara el programa, y finalmente lo consiguió”, aseguró.

Abogada del productor exige detención inmediata de Gustavo Salcedo

El caso entre Christian Rodríguez, exproductor de ‘Arriba Mi Gente’, y Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, sigue generando gran conmoción. En entrevista con el dominical ‘Día D’, la abogada del productor, Gabriela Navarro, confirmó que han solicitado la detención inmediata de Salcedo tras denunciarlo por tentativa de homicidio.

Según la defensa, las disculpas públicas ofrecidas por Salcedo no borran los hechos ni atenúan la gravedad de sus actos. Navarro aseguró que durante varios meses su cliente fue víctima de seguimiento, acoso y coacción, y que cuentan con las pruebas que lo demostrarían, entre ellas mensajes enviados desde distintos números telefónicos.