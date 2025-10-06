Gustavo Salcedo habría amenazado al productor Christian Rodríguez para que renuncie al programa de Maju MantillaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El conflicto entre Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, y el productor Christian Rodríguez sigue escalando. Una nueva investigación ha sacado a la luz pruebas que revelarían un presunto acoso sostenido durante varios meses. Entre las evidencias figuran mensajes intimidantes, amenazas y situaciones que habrían afectado directamente la vida laboral del productor. Todo apunta a que la presión habría sido determinante para su salida del programa ‘Arriba Mi Gente’.
VER MÁS: Hija de Christian Domínguez sorprende al revelar cómo es su verdadera relación con Pamela Franco: "Por todos lados"
Las pruebas que revelarían el acoso de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez
El caso que involucra a Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, y al productor Christian Rodríguez, continúa revelando nuevos y preocupantes detalles. Según una reciente investigación difundida en el programa 'Día D', la defensa del productor sostiene que el acoso ejercido por Salcedo no solo habría sido constante, sino que incluso habría influido en su decisión de renunciar al programa ‘Arriba Mi Gente’.
De acuerdo con la abogada Gabriela Navarro, su patrocinado fue víctima de un hostigamiento sostenido desde marzo de este año. Durante ese tiempo, Salcedo habría enviado múltiples mensajes amenazantes con el fin de que Rodríguez abandonara su puesto en Latina. “Yo no sé qué quería él, dice temas como ‘da la cara’, en otros mensajes él lo coacciona a que deje el trabajo en el que se encontraba en ese momento (...). Esto es un delito que se viene cometiendo desde marzo de este año”, explicó la letrada en diálogo con el dominical.
La defensa presentó como evidencia una serie de chats intimidantes, testimonios, una corona fúnebre enviada al nombre de Rodríguez y relatos de enfrentamientos previos. Todo ello, respaldado por las declaraciones del propio productor y su esposa, quienes aseguraron haber vivido bajo una fuerte tensión emocional.
Uno de los mensajes más alarmantes deja entrever la gravedad de la situación: “Por culpa del maricón que no sale a dar la cara. Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después que no diga que no estaba advertido. No bromeo”, habría escrito Salcedo, según los documentos presentados ante la Fiscalía.
El acoso, sin embargo, no se habría limitado al plano digital. Navarro relató que el empresario tuvo varios encuentros agresivos con Rodríguez antes de la golpiza que lo dejó herido en la cabeza. Primero, un altercado mientras ambos corrían por el malecón de Miraflores; luego, una persecución en bicicleta cargada de insultos; y finalmente, el violento ataque frente a una notaría, cuando Salcedo impactó su vehículo contra el del productor.
Para la defensa, los hechos configuran un patrón claro de hostigamiento y violencia. Navarro sostiene que las amenazas buscaban aislar a Rodríguez y apartarlo de su carrera televisiva. “Las coacciones fueron directas. La intención era que dejara el programa, y finalmente lo consiguió”, aseguró.
TE INTERESA: Ivana Yturbe confirma que invitará a Christian Cueva a su boda, pero no dice lo mismo de Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"
Abogada del productor exige detención inmediata de Gustavo Salcedo
El caso entre Christian Rodríguez, exproductor de ‘Arriba Mi Gente’, y Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, sigue generando gran conmoción. En entrevista con el dominical ‘Día D’, la abogada del productor, Gabriela Navarro, confirmó que han solicitado la detención inmediata de Salcedo tras denunciarlo por tentativa de homicidio.
Según la defensa, las disculpas públicas ofrecidas por Salcedo no borran los hechos ni atenúan la gravedad de sus actos. Navarro aseguró que durante varios meses su cliente fue víctima de seguimiento, acoso y coacción, y que cuentan con las pruebas que lo demostrarían, entre ellas mensajes enviados desde distintos números telefónicos.
“Las disculpas que este señor puede haber efectuado no lo exime de la responsabilidad penal que tiene. Estamos pidiendo la detención inmediata de este denunciado y que de una vez el señor Christian pueda estar tranquilo”, indicó la abogada en entrevista con ‘Día D’.