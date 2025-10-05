Ivana Yturbe confirmó la asistencia de Christian Cueva , íntimo amigo de Beto Da Silva, pero la presencia de Pamela Franco aún es incierta.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva se preparan para sellar su amor en una boda religiosa en Cusco, y la expectativa crece por los detalles del esperado evento. La modelo ya confirmó a algunos invitados especiales, entre ellos Christian Cueva, pero dejó en duda la presencia de Pamela Franco. Su respuesta ante las cámaras de televisión dejó claro que las decisiones en su matrimonio serán tomadas solo por ella.

Ivana Yturbe responde si invitará a Pamela Franco a su boda

La boda religiosa de Ivana Yturbe y Beto Da Silva en el Valle del Urubamba promete ser uno de los eventos más comentados del año. La modelo ya confirmó que Christian Cueva, íntimo amigo del futbolista, asistirá a la ceremonia; sin embargo, la presencia de Pamela Franco todavía está en el aire.

“Es mi matrimonio y se tiene que tratar de mí”, aseguró Ivana ante las cámaras de 'Magaly TV La Firme', dejando claro que la lista de invitados está bajo su total control.

Con respecto a Cueva, la influencer fue contundente: “Obviamente (lo invitaré), es un gran amigo de Beto”. La amistad entre ambos deportistas se ha mantenido por años, motivo por el cual la modelo no dudó en incluirlo en su celebración más especial.

Además, Yturbe destacó el cariño que siente por el jugador, a quien considera parte de su círculo más cercano. “Yo a Christian lo quiero muchísimo, ha sido muy cercano a mi familia. Yo soy feliz cuando veo a mis amigos felices”, dijo anteriormente en una entrevista con 'Amor y Fuego'.

En esa misma conversación, Ivana reconoció que no ha coincidido con Cueva y Pamela Franco, pero dejó entrever su buena vibra hacia el futbolista: “Lo veo feliz y súper enfocado en su trabajo”.

Boda de tres días en Cusco: Ivana Yturbe revela los primeros detalles de su ceremonia religiosa

Ivana Yturbe y Beto Da Silva ya tienen todo encaminado para su esperada boda religiosa, una celebración que promete combinar lujo, tradición y emoción en el majestuoso Cusco. La pareja, que se casó por civil en 2021, prepara una experiencia de tres días en la que no faltarán los rituales andinos, los paisajes imponentes y la presencia de familiares y amigos muy cercanos.

La modelo confirmó que el evento se llevará a cabo en Maras, el lugar donde actualmente reside junto a su esposo e hija. Para ella, Cusco no solo representa belleza y misticismo, sino también una conexión espiritual. “Es un sueño. También voy a hacer un pago a la tierra porque soy la 'Princesita Inca'. Estamos enamorados de todo”, contó emocionada.

Durante una entrevista con Magaly Medina, Ivana reveló que la boda será en junio de 2026, mes elegido con estrategia. “Lo voy a decir crudo como suene: el próximo año para Perú no hay Mundial, así que por eso lo voy a hacer en junio para que los compañeros de Beto puedan estar con nosotros”, bromeó.