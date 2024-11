Al ser consultados sobre si saldrían en pareja con la artista de cumbia y su amigo Cueva, estos fueron muy directos con respecto a lo que piensan. “¿Estás afirmando que si Christian te llama y te dice: ‘Hola, Beto, tú sales con Ivana y yo salgo con Pamela Franco’ sales sin ningún problema?”, preguntó el reportero, a lo que el jugador respondió: “No nos ha tocado, no me ha dicho por el momento”, pero Ivana interrumpió y puso parche dejando saber que primero tendrían que consultarle a ella.

“Con Ivana, yo tengo que decidir, pues, no te pases, jajaja. Ahí entro a tallar yo ”, dijo entre risas dejando entrever que seguiría respetando su amistad con Pamela López, pese a que esta ya no está con Cueva.

Beto Da Silva fue consultado sobre la posibilidad de una salida de parejas con el ‘Aladino’ y este respondió firme: “Lo que pasa es que ahorita él está en sus cosas, no sé si está en Cusco, si está en Lima, si en algún momento quieran conversar con nosotros no tengo ningún problema, yo lo quiero un montón, así que creo que por respeto no tengo nada más que decir de la relación que tendrá ahora, la verdad que no hablamos ahora tan seguido de eso”, puntualizó.