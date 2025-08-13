¿Ivana Yturbe se ‘pronuncia’ tras revelación de Samahara sobre su romance con Farfán | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Panamericana

¿Ivana Yturbe se ‘pronuncia’ tras revelación de Samahara sobre su romance con Farfán | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Panamericana

La reconocida influencer Ivana Yturbe vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras la difusión del adelanto de la próxima edición de El Valor de la Verdad. En esta ocasión, Samahara Lobatón reveló aspectos desconocidos de la relación sentimental que la modelo habría mantenido con Jefferson Farfán.

¿Fue un mensaje para Samahara Lobatón?

Samahara e Ivana fueron grandes amigas, pero su cercanía se quebró abruptamente. Ahora, la hija de Melissa Klug decidió contar su versión de lo ocurrido y los motivos de su distanciamiento. Ante ello, la exchica reality no se quedó al margen y sorprendió a sus seguidores con una publicación.

A través de Instagram, Ivana compartió una imagen acompañada de una breve pero significativa frase: “En mi burbuja”. Muchos interpretaron estas palabras como una respuesta indirecta a Lobatón, dejando claro que no piensa involucrarse en discusiones mediáticas.

En sus declaraciones, Samahara recordó la etapa en la que ambas eran inseparables: “Ivana y yo éramos uña y mugre. Ella nunca me dijo ‘yo estoy saliendo con él’, me lo ocultó al comienzo. Porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. Lo que hace la calentura y el amor”, señaló.

Ivana sobre la amistad de su esposo con Jefferson Farfán

Semanas atrás, Yturbe se pronunció sobre la relación entre su esposo, Beto Da Silva, y Farfán. Aclaró que, a pesar de su pasado con el exdelantero, nunca existió conflicto entre ambos futbolistas. “Beto iba a hacer terapia full con él a su casa porque tenían el mismo terapeuta”, comentó.