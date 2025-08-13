Wapa.pe
Samahara Lobatón reveló en ‘El Valor de la Verdad’ el fin de su amistad con Ivanana Yturbe.

    Samahara Lobatón será la invitada del próximo domingo en el sillón rojo de Beto Ortiz, donde revelará aspectos poco conocidos sobre la relación que Jefferson Farfán mantuvo con Ivana Yturbe, una de sus amigas más cercanas. Según contó, la modelo le ocultó ese romance, lo que terminó afectando seriamente su amistad.

    La amistad rota con Ivana Yturbe

    En el avance de El Valor de la Verdad, Samahara relató que Farfán habría mostrado interés por varias de sus amigas, incluida Ivana. “Ivana y yo éramos inseparables, pero ella nunca me dijo que estaba saliendo con él, me lo ocultó al principio. Yo sabía que viajaban juntos… lo que hace la calentura y el amor”, comentó. También dejó entrever que Delany López, otra persona cercana a ella, tuvo un vínculo con el exfutbolista.

    Ante la pregunta de Ortiz sobre cuántas de sus amigas habrían tenido un romance con Farfán, Samahara sonrió y dio a entender que fueron más de una. Incluso, mencionó que el exseleccionado peruano habría tenido relaciones con Delany, Darinka y Xiomy Kanashiro.

    La advertencia a Bryan Torres

    En la misma entrevista, Samahara contó que llegó a leer un mensaje de Farfán enviado a Bryan Torres, su actual pareja, en el que le advertía que no estuviera con ella y que, de hacerlo, planeaba armarle un “ampay” para comprometerlo.

    Ortiz corroboró esta versión al mencionar directamente el nombre del exfutbolista. Ante la pregunta de si le preocupaban las consecuencias de sus declaraciones, Lobatón respondió con seguridad, asegurando que no se sentía responsable por lo que pudiera pasar a raíz de sus revelaciones.

