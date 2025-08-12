Wapa.pe
Xiomy Kanashiro revela que ella es quien paga sus citas con Farfán: "Lo hago para poder disfrutar"

Xiomy Kanashiro revela que ella es quien paga sus citas con Farfán: “Lo hago para poder disfrutar”

Xiomy Kanashiro reveló que le gusta sorprender a la 'Foquita' con atenciones y detalles, mencionando que disfruta pagar la cuenta para compartir momentos juntos.

    Xiomy Kanashiro revela que ella es quien paga sus citas con Farfán: “Lo hago para poder disfrutar”
    Xiomy Kanashiro habla de su relación con Farfán | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Xiomy Kanashiro revela que ella es quien paga sus citas con Farfán: “Lo hago para poder disfrutar”

    Xiomy Kanashiro rompe esquemas en su relación con Jefferson Farfán al dejar claro que no espera que él asuma todos los gastos. La modelo disfruta invitando al exfutbolista a comer, al cine o a cualquier plan que compartan, asumiendo ella misma la cuenta. Para la ‘Chinita’, lo importante no es quién paga, sino aprovechar cada momento juntos.

    Xiomy Kanashiro habla de su romance con Jefferson Farfán

    La popular ‘Chinita’, Xiomy Kanashiro, atraviesa una etapa de felicidad junto a Jefferson Farfán y no duda en demostrarlo con gestos y detalles. La modelo confesó que no tiene reparos en invitar a su pareja a comer o salir al cine, e incluso asumir la cuenta.

    “A mi actual pareja lo he invitado a comer, al cine. Yo no tengo problema en pagar la cuenta, lo hago para poder disfrutar y compartir con él”, contó en su podcast ‘¿Ahora qué?’, que conduce junto a Carlos Vílchez y la influencer La Mana.

    Además, aseguró que le encanta sorprender a la ‘Foquita’ con atenciones especiales. “Soy detallista, siempre estoy pensando en darle algo que le agrade. Es más, a veces, los detalles no tienen que ser costosos, pues con lo simple se dice mucho. Pero una vez le mandé a hacer una torta idéntica a su mall, todo igualito, con muchos detalles y él se quedó sorprendido”, relató.

    Xiomy Kanashiro sorprende y descarta a Christian Domínguez, Chechito y Deyvis Orosco como pretendientes

    Durante una dinámica en el pódcast ¿Ahora qué?, Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, reaccionó con asombro y algo de incomodidad al conocer los nombres de sus posibles “galanes”: Christian Domínguez, Chechito y Deyvis Orosco.

    La modelo no dudó en expresar su postura de manera tajante: “Definitivamente, acá sí me mato, no hay forma”, dijo entre risas, dejando claro que no tendría nada con ninguno de ellos.

    Aunque su reacción generó sorpresa entre los presentes, la popular ‘Chinita’ explicó que su tipo ideal está lejos de esos perfiles. “Definitivamente, a mí me encantan los morenos. Tú sabes. Definitivamente, yo me mato, ni muerta, no hay forma”, afirmó, haciendo referencia a las características físicas de la ‘Foquita’ Farfán.

    SOBRE EL AUTOR:
    Xiomy Kanashiro revela que ella es quien paga sus citas con Farfán: “Lo hago para poder disfrutar”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

