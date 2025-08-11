Wapa.pe
Xiomy Kanashiro reapareció en su cuenta de Instagram tras la última emisión de ‘El Valor de la Verdad’ con Suheyn Cipriani. 

    En el mundo del entretenimiento, las revelaciones inesperadas suelen desatar una serie de reacciones, y esta no fue la excepción. Durante su participación en El valor de la verdad, la modelo Suheyn Cipriani sorprendió al público al confesar que, en algún momento, Jefferson Farfán, exfutbolista y empresario, la había invitado a salir.

    Xiomy Kanashiro reacciona con un mensaje críptico

    Sin embargo, lo que pocos esperaban era la respuesta de Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán. A través de su cuenta oficial de Instagram, Xiomy compartió una publicación que llamó la atención de sus seguidores. Sin mencionar a Suheyn ni hacer alusión directa a su confesión, la modelo dejó un mensaje breve pero contundente: “Nuestros gritos”, acompañado de un carrusel de fotos donde se la veía disfrutando de un momento personal.

    PUEDES LEER: Kiomy Kanashiro se luce cariñosa con otro hombre tras filtrarse 'picante' video de Jefferson Farfán: "Mi bebé"

    A pesar del revuelo mediático, Xiomy Kanashiro ha decidido no hacer declaraciones directas sobre lo dicho por la ex pareja de César Vega. Lejos de entrar en una confrontación pública, se ha mantenido centrada en sus proyectos profesionales y en su relación con Farfán, compartiendo momentos en sus redes sociales que reflejan estabilidad y complicidad con el empresario.

