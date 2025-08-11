En el mundo del entretenimiento, las revelaciones inesperadas suelen desatar una serie de reacciones, y esta no fue la excepción. Durante su participación en El valor de la verdad, la modelo Suheyn Cipriani sorprendió al público al confesar que, en algún momento, Jefferson Farfán, exfutbolista y empresario, la había invitado a salir.

Xiomy Kanashiro reacciona con un mensaje críptico

Sin embargo, lo que pocos esperaban era la respuesta de Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán. A través de su cuenta oficial de Instagram, Xiomy compartió una publicación que llamó la atención de sus seguidores. Sin mencionar a Suheyn ni hacer alusión directa a su confesión, la modelo dejó un mensaje breve pero contundente: “Nuestros gritos”, acompañado de un carrusel de fotos donde se la veía disfrutando de un momento personal.