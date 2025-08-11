Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Filtran IMPACTANTE contrato que Jefferson Farfán impuso a Melissa Klug tras larga batalla legal

Tras muchos años de pelea, Evelyn Vela dio a conocer los detalles del contrato que Jefferson Farfán orilló a firmar a Melissa Klug luego de muchos años de peleas por sus hijos.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Filtran IMPACTANTE contrato que Jefferson Farfán impuso a Melissa Klug tras larga batalla legal
    Revelan contrato que Jefferson Farfán le hizo firmar a Melissa Klug. | Composición Wapa.
    Filtran IMPACTANTE contrato que Jefferson Farfán impuso a Melissa Klug tras larga batalla legal

    La relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán parecía haber entrado en una etapa de calma, especialmente después de que ambos coincidieran en un evento deportivo para apoyar a su hijo menor, jugador de Alianza Lima. Sin embargo, un comentario de Evelyn Vela, examiga de La Chalaca, reavivó la polémica al exponer la existencia de un acuerdo que ninguno de los dos ha hecho público.

    Durante su participación en el pódcast Café con la Chévez, de Trome, Evelyn fue consultada: “¿Jefferson te hizo firmar un contrato?”. Su respuesta sorprendió: “No fue exactamente así, pero algo parecido. A mí no, a Melissa (Klug)”.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de los abusos que sufrió

    Según la empresaria, el documento incluía una cláusula que impedía a Melissa hablar del exfutbolista en entrevistas: “Exacto”, afirmó cuando le preguntaron si se trataba de una prohibición explícita. Aunque evitó dar más detalles sobre el contenido del contrato, sí dejó claro que prefería mantenerse al margen: “Luego dicen que soy mala amiga, que ando divulgando las cosas, pero sinceramente no quiero hablar de ella porque no me suma, me resta”.

    wapa.pe

    El quiebre con Jefferson Farfán

    En la misma conversación, Evelyn recordó cómo terminó su amistad con la exfigura de la selección peruana. “Yo era bien amiga de Jefferson, me decía mana, manita, y un día me fui a Barranco Bar… Melissa había llegado con su mancha… crucé a saludar a mi amiga y me dice hermana, pero por qué no conoces a Melissa… Entonces comencé a conversar con Melissa… pero del box de enfrente nos tomaron una foto y esa foto se la mandaron a Jefferson”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Suheyn Cipriani conmueve y pide que su padre se retire del set de 'EVDL' tras duras confesiónes: "Yo decidí"

    wapa.pe

    De acuerdo con su versión, esa imagen provocó el enfado de La Foquita, quien lo interpretó como una falta de lealtad: “A partir de ese momento decidió no dirigirme la palabra nunca más”, aseguró Vela.

    Con sus declaraciones, la empresaria dejó entrever que la aparente tregua entre Klug y Farfán podría estar condicionada por acuerdos privados, sumando un nuevo capítulo a la historia de desencuentros entre ambos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Filtran IMPACTANTE contrato que Jefferson Farfán impuso a Melissa Klug tras larga batalla legal
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Beto Ortiz corta grabación de EVDLV de Suheyn Cipriani porque su padre se enteró de lo abusos que sufrió

    César Vega toma radical decisión tras acusaciones de Suheyn Cipriani en ‘El Valor de la Verdad’

    Suheyn Cipriani conmueve y pide que su padre se retire del set de 'EVDL' tras duras confesiónes: "Yo decidí"

    Padre de Suheyn Cipriani SE QUIEBRA al enterarse que su hija sufrió abuso a los 7 años: "Debí estar ahí"

    Ricardo Morán minimizó en vivo a Carlos Alcántara en 'Yo Soy': "Aprendió a ser jurado viendo tutoriales de YouTube"

    Lo más vistos en Farándula

    Kiomy Kanashiro se luce cariñosa con otro hombre tras filtrarse 'picante' video de Jefferson Farfán: "Mi bebé"

    Angie Arizaga y Jota Benz dejan el Perú con su bebé por conmovedor motivo: "Parece un sueño"

    Se revela fuertes audios de Josimar y su ‘prima’: “Ten cuidado con lo que hablas”, advierte ‘Samu’

    ¿Quién es Vitoria Beatriz, actriz brasileña vinculada a Inka Productions y que falleció a los 28 años?

    Ernesto Pimentel asombra con inesperada publicación tras carta notarial de Jorge Benavides

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;