Tras muchos años de pelea, Evelyn Vela dio a conocer los detalles del contrato que Jefferson Farfán orilló a firmar a Melissa Klug luego de muchos años de peleas por sus hijos.

La relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán parecía haber entrado en una etapa de calma, especialmente después de que ambos coincidieran en un evento deportivo para apoyar a su hijo menor, jugador de Alianza Lima. Sin embargo, un comentario de Evelyn Vela, examiga de La Chalaca, reavivó la polémica al exponer la existencia de un acuerdo que ninguno de los dos ha hecho público.

Durante su participación en el pódcast Café con la Chévez, de Trome, Evelyn fue consultada: “¿Jefferson te hizo firmar un contrato?”. Su respuesta sorprendió: “No fue exactamente así, pero algo parecido. A mí no, a Melissa (Klug)”.

Según la empresaria, el documento incluía una cláusula que impedía a Melissa hablar del exfutbolista en entrevistas: “Exacto”, afirmó cuando le preguntaron si se trataba de una prohibición explícita. Aunque evitó dar más detalles sobre el contenido del contrato, sí dejó claro que prefería mantenerse al margen: “Luego dicen que soy mala amiga, que ando divulgando las cosas, pero sinceramente no quiero hablar de ella porque no me suma, me resta”.

El quiebre con Jefferson Farfán

En la misma conversación, Evelyn recordó cómo terminó su amistad con la exfigura de la selección peruana. “Yo era bien amiga de Jefferson, me decía mana, manita, y un día me fui a Barranco Bar… Melissa había llegado con su mancha… crucé a saludar a mi amiga y me dice hermana, pero por qué no conoces a Melissa… Entonces comencé a conversar con Melissa… pero del box de enfrente nos tomaron una foto y esa foto se la mandaron a Jefferson”.

De acuerdo con su versión, esa imagen provocó el enfado de La Foquita, quien lo interpretó como una falta de lealtad: “A partir de ese momento decidió no dirigirme la palabra nunca más”, aseguró Vela.